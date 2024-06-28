В Раде хотят увеличить фонд оплаты труда помощников нардепов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Раде хотят увеличить фонд оплаты труда помощников нардепов

Казна и Политика
19
В Раде хотят увеличить фонд оплаты труда помощников нардепов
В Раде хотят увеличить фонд оплаты труда помощников нардепов
В Верховную Раду подали предложение об увеличении фонда оплаты труда помощников-консультантов народных депутатов с 88 тысяч до 132 тысяч гривен.
Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины.
Такое предложение внесла глава Комитета ВР по социальной политике Галина Третьякова.
Читайте также
В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что народный депутат может иметь до 31 помощника-консультанта, в то же время фонд оплаты труда на всех помощников-консультантов, работающих по срочному трудовому договору, составляет 88,4 тысяч грн в месяц в 2024 году.
«Это приводит к потере устойчивости системы сопровождения законотворческого процесса и усложняет содержание профессионального персонала народными депутатами Украины», — говорится в документе.
Читайте также
Предлагается установить с 1 июля 2024 года месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины в размере 43,8 прожиточных минимумов (с 29,2), установленных для трудоспособных лиц на 1 января 2024 года.
При этом, реализация проекта не потребует дополнительных финансовых и материальных расходов за счет государственного бюджета Украины.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.