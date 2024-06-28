В Раде хотят увеличить фонд оплаты труда помощников нардепов — Finance.ua

В Раде хотят увеличить фонд оплаты труда помощников нардепов Сегодня 15:34 — Казна и Политика

В Раде хотят увеличить фонд оплаты труда помощников нардепов

В Верховную Раду подали предложение об увеличении фонда оплаты труда помощников-консультантов народных депутатов с 88 тысяч до 132 тысяч гривен.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины.

Такое предложение внесла глава Комитета ВР по социальной политике Галина Третьякова.

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В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что народный депутат может иметь до 31 помощника-консультанта, в то же время фонд оплаты труда на всех помощников-консультантов, работающих по срочному трудовому договору, составляет 88,4 тысяч грн в месяц в 2024 году.

«Это приводит к потере устойчивости системы сопровождения законотворческого процесса и усложняет содержание профессионального персонала народными депутатами Украины», — говорится в документе.

Предлагается установить с 1 июля 2024 года месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины в размере 43,8 прожиточных минимумов (с 29,2), установленных для трудоспособных лиц на 1 января 2024 года.

При этом, реализация проекта не потребует дополнительных финансовых и материальных расходов за счет государственного бюджета Украины.

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Економічна Правда По материалам:

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