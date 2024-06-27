В «Укрэнерго» раскрыли настоящие зарплаты топ-чиновников компании — Finance.ua
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В «Укрэнерго» раскрыли настоящие зарплаты топ-чиновников компании

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В «Укрэнерго» раскрыли настоящие зарплаты топ-чиновников компании
В «Укрэнерго» раскрыли настоящие зарплаты топ-чиновников компании
Зарплаты членов правления «Укрэнерго» составляет около 250−300 тысяч гривен в месяц, председателя правления — Владимира Кудрицкого — около 420 тысяч.
Об этом сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью hromadske.
По его словам, ни о каких 2 миллионах гривен в месяц, о которых писали ранее в медиа, речь не идет и никогда речь не шла.
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«Мою зарплату мне установил Наблюдательный совет в 2020 году при назначении на должность. Я зарабатываю примерно 420 тысяч гривен в месяц после уплаты налогов», — рассказал Кудрицкий.
Он подчеркнул, что его зарплата не менялась с 2020 года, а оплата труда персонала Укрэнерго за этот период выросла в среднем на 70%.

Зарплаты в госорганах

По данным Минфина, наибольшая средняя зарплата среди государственных органов центрального уровня в: НКРЭКУ — 89,7 тысячи гривен, Антимонопольном комиеа — 88,3 тысячи гривен, Секретариате НТСР — 72,4 тысячи гривен, НАДС — 68 тысяч гривен, Аппарате Верховной Рады — 66,9 тысяч гривен и т. д.
По уровню зарплат среди руководства лидирует Аппарат ВР с 250,6 тысяч гривен. Далее — НАПК (233,5 тысячи гривен), НКРЭКУ (230,5 тысячи гривен), НАДС (218,1 тысячи гривен), Центральная избирательная комиссия (209,9 тысячи гривен) и т. д.
Среди органов судебной власти самая большая средняя зарплата в Высшей квалификационной комиссии судей Украины — 94,6 тысячи гривен. Далее следуют Высший совет правосудия — 60,8 тысячи гривен, Верховный Суд — 54,3 тысячи гривен, Высший антикоррупционный суд — 50,1 тысячи гривен, Конституционный Суд — 47 тысяч гривен.
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По материалам:
Економічна Правда
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