В каких городах Украины самые высокие средние зарплаты — Finance.ua

В каких городах Украины самые высокие средние зарплаты
Уже традиционно больше всего зарабатывают киевляне — среднемесячная зарплата в столице достигает 23 500 грн. На второй строчке оказался Львов, чьи жители получают в среднем 21 300 грн в месяц.
Об этом говорится в статье Finance.ua Как изменились самые высокие средние зарплаты в Украине за время полномасштабной войны: топ-5 отраслей.
Далее следуют Днепр, Ужгород и Одесса — средние зарплаты в этих трех городах составляют по 20 тыс. грн. Всего на 500 грн меньше можно заработать в Ивано-Франковске, где среднемесячные зарплаты достигают 19 500 грн.
Читайте также
Меньше денег получают жители Харькова, Черкасс и Хмельницкого — по 18 300 и 18 тыс. грн. Средние зарплаты в Житомире, Полтаве и Николаеве составляют 17 500 грн. А меньше всего в месяц заработают жители Запорожья, где средняя зарплата — 17 тыс. грн.
Размеры средних зарплат в городах Украины на конец мая 2024 года:
- Киев — 23 500 грн
- Львов — 21 300 грн;
- Днепр — 20 тыс. грн;
- Ужгород — 20 тыс. грн;
- Одесса — 20 тыс. грн;
- Ивано-Франковск — 19 500 грн;
- Харьков — 18 300 грн;
- Черкассы — 18 тыс. грн;
- Хмельницкий — 18 тыс. грн;
- Житомир — 17 500 грн;
- Полтава — 17 500 грн;
- Николаев — 17 500 грн;
- Запорожье — 17 тыс. грн.
Справка Finance.ua:
- кажется, лето — неудачное время для поиска новой работы. Ведь рекрутеры и руководители уходят в отпуска, а бизнес-процессы ставят на паузу до «высокого» сезона осенью. Действительно, в этом есть смысл. Однако поиск работы летом имеет свои существенные преимущества. А особенно в 2024 году;
- обычно на собеседовании работодатель задает вопросы кандидату, оценивая его соответствие должности. Однако собеседование — это не односторонний процесс. Соискатель также должен задавать вопросы работодателю, ведь он тоже ищет лучшее место для работы и должен узнать максимум, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью