В каких городах Украины самые высокие средние зарплаты — Finance.ua

В каких городах Украины самые высокие средние зарплаты Сегодня 08:02 — Личные финансы

В каких городах Украины самые высокие средние зарплаты

Уже традиционно больше всего зарабатывают киевляне — среднемесячная зарплата в столице достигает 23 500 грн. На второй строчке оказался Львов, чьи жители получают в среднем 21 300 грн в месяц.

Далее следуют Днепр, Ужгород и Одесса — средние зарплаты в этих трех городах составляют по 20 тыс. грн. Всего на 500 грн меньше можно заработать в Ивано-Франковске, где среднемесячные зарплаты достигают 19 500 грн.

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Меньше денег получают жители Харькова, Черкасс и Хмельницкого — по 18 300 и 18 тыс. грн. Средние зарплаты в Житомире, Полтаве и Николаеве составляют 17 500 грн. А меньше всего в месяц заработают жители Запорожья, где средняя зарплата — 17 тыс. грн.

Размеры средних зарплат в городах Украины на конец мая 2024 года:

Киев — 23 500 грн

Львов — 21 300 грн;

Днепр — 20 тыс. грн;

Ужгород — 20 тыс. грн;

Одесса — 20 тыс. грн;

Ивано-Франковск — 19 500 грн;

Харьков — 18 300 грн;

Черкассы — 18 тыс. грн;

Хмельницкий — 18 тыс. грн;

Житомир — 17 500 грн;

Полтава — 17 500 грн;

Николаев — 17 500 грн;

Запорожье — 17 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

кажется, лето — неудачное время для поиска новой работы. Ведь рекрутеры и руководители уходят в отпуска, а бизнес-процессы ставят на паузу до «высокого» сезона осенью. Действительно, в этом есть смысл. Однако поиск работы летом имеет свои существенные преимущества. А особенно в 2024 году;

обычно на собеседовании работодатель задает вопросы кандидату, оценивая его соответствие должности. Однако собеседование — это не односторонний процесс. Соискатель также должен задавать вопросы работодателю, ведь он тоже ищет лучшее место для работы и должен узнать максимум, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.



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