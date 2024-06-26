В каких городах Украины самые высокие средние зарплаты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких городах Украины самые высокие средние зарплаты

Личные финансы
23
В каких городах Украины самые высокие средние зарплаты
В каких городах Украины самые высокие средние зарплаты
Уже традиционно больше всего зарабатывают киевляне — среднемесячная зарплата в столице достигает 23 500 грн. На второй строчке оказался Львов, чьи жители получают в среднем 21 300 грн в месяц.
Об этом говорится в статье Finance.ua Как изменились самые высокие средние зарплаты в Украине за время полномасштабной войны: топ-5 отраслей.
Далее следуют Днепр, Ужгород и Одесса — средние зарплаты в этих трех городах составляют по 20 тыс. грн. Всего на 500 грн меньше можно заработать в Ивано-Франковске, где среднемесячные зарплаты достигают 19 500 грн.
Читайте также
Меньше денег получают жители Харькова, Черкасс и Хмельницкого — по 18 300 и 18 тыс. грн. Средние зарплаты в Житомире, Полтаве и Николаеве составляют 17 500 грн. А меньше всего в месяц заработают жители Запорожья, где средняя зарплата — 17 тыс. грн.
Размеры средних зарплат в городах Украины на конец мая 2024 года:
  • Киев — 23 500 грн
  • Львов — 21 300 грн;
  • Днепр — 20 тыс. грн;
  • Ужгород — 20 тыс. грн;
  • Одесса — 20 тыс. грн;
  • Ивано-Франковск — 19 500 грн;
  • Харьков — 18 300 грн;
  • Черкассы — 18 тыс. грн;
  • Хмельницкий — 18 тыс. грн;
  • Житомир — 17 500 грн;
  • Полтава — 17 500 грн;
  • Николаев — 17 500 грн;
  • Запорожье — 17 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • кажется, лето — неудачное время для поиска новой работы. Ведь рекрутеры и руководители уходят в отпуска, а бизнес-процессы ставят на паузу до «высокого» сезона осенью. Действительно, в этом есть смысл. Однако поиск работы летом имеет свои существенные преимущества. А особенно в 2024 году;
  • обычно на собеседовании работодатель задает вопросы кандидату, оценивая его соответствие должности. Однако собеседование — это не односторонний процесс. Соискатель также должен задавать вопросы работодателю, ведь он тоже ищет лучшее место для работы и должен узнать максимум, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.