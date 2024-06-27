Зарплаты на госслужбе выросли: НАГС призывает молодежь — Finance.ua
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Зарплаты на госслужбе выросли: НАГС призывает молодежь

Личные финансы
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Зарплаты на госслужбе выросли: НАГС призывает молодежь
Зарплаты на госслужбе выросли: НАГС призывает молодежь
Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Наталия Алюшина сообщила о росте конкурентоспособности зарплат в государственном секторе.
Об этом говорится на сайте НАГС.
По словам Алюшиной, реформа госслужбы продолжается, а зарплаты демонстрируют рост.
«Несмотря на то, что реформирование системы оплаты труда государственных служащих до сих пор продолжается, заработная плата на государственной службе уже конкурентна на рынке труда», — сообщила она.

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В агентстве продолжают работать над повышением прозрачности, предсказуемости и справедливости в вопросе оплаты труда государственных служащих.
В рамках реформы предполагается обновление структуры зарплаты путем классификации должностей и с учетом сложности работы, уровня компетентности, объема знаний и уровня ответственности.
Там планируют повышать прозрачность, предсказуемость и справедливость заработной платы, усиливать роль постоянной доли и ограничивать переменную части в структуре зарплаты в виде премий и надбавок.
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Благодаря реформе системы оплаты труда на госслужбе это позволило ей стать престижной и привлекательной для профессионалов.
«Речь идет об обновлении структуры зарплаты через классификацию должностей с учетом сложности работы, уровня компетентности, знаний и ответственности», — отметила Алюшина.

НАГС призывает молодежь

Глава НАГС призвала студентов рассмотреть карьеру на госслужбе. Она подчеркнула, что молодым специалистам будут доступны:
  • профессиональное развитие в Высшей школе публичного управления и на Портале управления знаниями;
  • образовательные программы за границей;
  • изучение английского языка по совместному проекту с EF;
  • использование современных информсистем управления.

Зарплаты в госорганах

По данным Министерства финансов, средняя начисленная зарплата чиновников в государственных органах Украины выросла на 32% с января, достигнув 50,9 тысячи гривен.
Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем ее работники получают 89,7 тысячи гривен. На втором месте Антимонопольный комитет — 88,3 тысячи гривен. В Секретариате Национального трехстороннего социально-экономического совета платят 72,4 тысячи гривен.
Напомним, в течение 2023 года с государственной службы уволились 20,5 тысячи человек, почти 4 тысячи работников сегодня встали на защиту Родины, 133 человека погибли и 127 получили ранения в результате войны.
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По материалам:
Finance.ua
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