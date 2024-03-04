В Украине сократят на треть количество министерств и госслужащих — Finance.ua

В Украине сократят на треть количество министерств и госслужащих Сегодня 15:27 — Казна и Политика

В Украине сократят на треть количество министерств и госслужащих

В Украине в рамках реформы правительства планируют сократить количество министерств на треть, соответственно, сократят и количество госслужащих.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

«Продолжаем реформу государственной службы. В этом году уже сократили 20 тыс. вакансий. Ведем работу по сокращению количества министерств на треть», — говорится в сообщении.

По его словам, власти работают над созданием Центра Правительства, где будут сосредоточены вспомогательные административные функции.

«Министерства должны формировать политики, а Центр Правительства в свою очередь будет оказывать юридическую, кадровую, бухгалтерскую и другую поддержку», — пояснил премьер.

Также в планах правительства — внедрить Дію для госслужащих.

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Добавим, что министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал , что рано или поздно правительство придет к тому, что будут маленькие министерства, где будут решаться исключительно вопросы формирования политики.

По его словам, сейчас на экспертном уровне активно идет процесс обсуждения типовой стандартизированной системы структуры министерств.

«То есть чтобы политика формировалась директоратами политик, реализовывалась департаментами, и, соответственно, обслуживающий персонал, пока мы не пришли в большой Центр правительства, чтобы оно сосредотачивалось в подразделении, которое координируется с государственным секретарем и обеспечивает эту деятельность», — рассказал Немчинов.

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Немчинов допускает запуск Центра правительства до 2025 года.

Ранее президент Владимир Зеленский уже заявлял , что в Украине могут значительно сократить «инфраструктуру управления государства». Речь идет об увольнении ряда министров и ликвидации министерств. Такой сценарий возможен, если продолжится дефицит государственного бюджета.

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