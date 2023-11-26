Некоторым чиновникам вдвое увеличат зарплаты — Finance.ua

Некоторым чиновникам вдвое увеличат зарплаты Сегодня 12:39 — Казна и Политика

Некоторым чиновникам вдвое увеличат зарплаты

Ряду чиновников в Украине могут увеличить зарплаты вдвое во время войны. Такие «улучшения» обещают работникам некоторых местных государственных администраций.

Об этом говорится в постановлении правительства № 787 от 21 ноября.

Отмечается, что увеличение зарплаты рассматривается для работников госадминистраций, работающих на прифронтовых и освобожденных территориях Украины.

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Согласно документу, местные государственные администрации на территориях восстановления (тех, где велись боевые действия или они были временно оккупированы) и прифронтовых территориях могут получать дополнительные средства из местных бюджетов на оплату труда работников до 100% от размера фонда оплаты труда, утвержденного в государственном бюджете.

Согласно постановлению правительства, к территории восстановления относится территориальная громада, которая отвечает хотя бы одному из следующих критериев:

на территории громады происходили боевые действия;

территория громады или ее часть была временно оккупирована;

на территории громады имеются разрушения объектов критической и социальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда вследствие ведения боевых действий и/или обстрелов;

территория громады характеризуется значительным перемещением населения в другие регионы или другие государства и резким ухудшением уровня социально-экономического развития.

Территории ведения боевых действий

В феврале 2023 года Минреинтеграция обновила перечень территорий Украины, на которых ведутся боевые действия, или они временно оккупированы, на основе которого внутренне перемещенные лица получают выплаты.

В список территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Запорожской областях.

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УНІАН По материалам:

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