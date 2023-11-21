В службе занятости назвали средний размер зарплат в Киеве — Finance.ua

В службе занятости назвали средний размер зарплат в Киеве Сегодня 17:01 — Личные финансы

В службе занятости назвали средний размер зарплат в Киеве

В Киеве средняя зарплата в вакансиях составляет 14,2 тыс. грн.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Киевского городского центра занятости.

Кого в Киеве ищут чаще всего

В службе занятости информируют, что чаще всего работодатели столицы ищут: работников сферы торговли и услуг (продавцы продовольственных товаров, продавцы-консультанты, повара, охранники, социальные работники, помощники воспитателей, парикмахеры).

Стабильно высокий спрос на квалифицированных рабочих: водителей автотранспортных средств, электромонтеров, слесарей разных специальностей, швей, монтажников, электрогазосварщиков, рабочих по комплексному обслуживанию домов, маляров.

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Также в спросе профессионалы: медицинские сестры, учителя, воспитатели, фармацевты, инженеры, врачи, психологи, музыкальные руководители, экономисты.

Сколько граждан ищут работу через службу занятости

Отмечается, что услугами столичной службы занятости с начала года воспользовались 26,3 тысяч граждан, из них 5,6 тысяч человек обеспечены работой при содействии специалистов службы.

«С начала 2023 года 26,3 тыс. граждан воспользовались услугами столичной службы занятости, в частности, 5,1 тыс. представителей социально уязвимых категорий населения; 19,2 тыс. имели статус зарегистрированного безработного», — отмечают в КГЦЗ.

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619 жителей столицы получили ваучер на обучение для повышения конкурентоспособности на рынке труда.

На какие профессии есть спрос

По данным КМЦЗ, в столице есть спрос на такие профессии и специальности: «Психология», «Медсестринство», «Социальная работа», «Среднее образование (по предметным специализациям)», «Маркетинг», «Инженерия программного обеспечения», «Водитель автотранспортных средств», «Слесарь по ремонту колесных транспортных средств» и т. д.

Сообщается, что с начала года 335 киевлян приняли участие в общественных и других временных работах.

В то же время с начала года 4,4 тысяч работодателей Киева проинформировали столичную службу занятости о наличии 25,1 тыс. вакансий. Больше всего их в оптовой и розничной торговле (17%), в сфере образования (15%), в государственном управлении и обороне (14%), на транспорте (10%), в учреждениях здравоохранения и на предприятиях перерабатывающей промышленности (по 9%).

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Укрінформ По материалам:

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