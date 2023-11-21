Как изменилась заработная плата украинцев по сравнению с довоенным периодом — Finance.ua

Как изменилась заработная плата украинцев по сравнению с довоенным периодом Сегодня 13:01 — Личные финансы

Как изменилась заработная плата украинцев по сравнению с довоенным периодом

41% опрошенных соискателей не могут найти работу во время войны с достойным размером оплаты.

Об этом свидетельствуют результаты исследования кадрового портала Grc.ua, презентованного во вторник, передает «Интерфакс-Украина».

На вопрос, сколько времени в среднем сейчас уходит на поиск работы, 19% ответили, что три-шесть месяцев, 18% - один-два месяца, 15% - более года, 12% - от полугода до года, 11% - меньше чем месяц, а 25% ответили, что не ищут работу.

На вопросы, из каких источников ищут работу, 71% ответили, что на сайтах по поиску работы, 9% - рекомендации от знакомых, 7% - социальные сети, 4% - телеграм/мессенджеры, 2% - Центр занятости и 7% - другие варианты.

Среди трех основных проблем трудоустройства, с которыми сталкиваются респонденты во время войны: не могут найти работу с достойным размером оплаты (41%), уменьшилось количество вакансий в их сфере (29%) и не могут найти работу, потому что есть дискриминация по возрасту (23%).

Что касается работающих респондентов, то 56% удовлетворены своей работой, 20% - не очень удовлетворены работой и 4% - категорически не удовлетворены.

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Среди трех основных факторов, кроме заработной платы, которые удерживают респондентов на текущем месте работы: возможность работать удаленно (33%), дружественная атмосфера в коллективе (33%) и гибкий график работы (31%).

В то же время, среди основных причин, которые заставят респондентов оставить работу: отсутствие дружественной атмосферы в коллективе (30%), отсутствие комфортных и безопасных условий работы (27%), отсутствие налаженных отношений с руководством (24%), отсутствие возможности карьерного роста (24%) и отсутствие возможности работать удаленно (23%).

Среди прочего, респондентов спросили, как изменилась заработная плата по сравнению с довоенным периодом. Так, 28% ответили, что получают полную зарплату, которую получали и до войны, 12% - зарплату сократили на 10−30%, 9% - зарплату увеличили на 10−30%, 8% - зарплату сократили более чем на 50%, 7% - зарплату увеличили с учетом индивидуальной эффективности, 7% - зарплату сократили на 40−50%, 5% - зарплата увеличилась только за счет индексации, 4% - зарплату увеличили на более чем 40%, 3% - зарплату увеличили на 5% и 3% - зарплату сократили менее чем на 5%.

Что касается планов на 2024 год, 39% респондентов ответили, что останутся в Украине и найдут новую работу, 32% - останутся в Украине и будут работать на своем месте, 9% - планируют уехать всей семьей, как только будет возможность, и найти работу. 8% - останутся в Украине и начнут предпринимательскую деятельность, 5% - останутся за границей до окончания войны и вернутся после, 4% - останутся за границей до завершения войны и не вернутся после, найдут работу за границей, 3% - вернутся в свой регион и будут работать или заниматься предпринимательством.

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