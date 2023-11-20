Зарплатные ожидания женщин до 20% меньше, чем у мужчин (исследование) — Finance.ua

Зарплатные ожидания женщин до 20% меньше, чем у мужчин (исследование) Сегодня 09:01 — Личные финансы

Зарплатные ожидания женщин до 20% меньше, чем у мужчин (исследование)

От 130 до 257 лет — именно столько времени, по оценкам различных международных институтов, понадобится для преодоления гендерного разрыва в оплате труда.

К 2030 году Украина планирует сократить гендерный разрыв в оплате труда до 13,6%. Не преодолеть, а хотя бы сократить до уровня стран ЕС. Различный уровень зарплаты для мужчин и женщин — одно из многочисленных проявлений дискриминации в сфере труда.

Work.ua выяснил , есть ли неравенство на этапе формирования зарплатных ожиданий женщин и мужчин.

На какие зарплаты претендуют женщины и мужчины

При публикации резюме на сайте Work.ua соискатели могут указывать желаемый уровень заработной платы. Поэтому эксперты портала по поиску работы проанализировали, как отличаются зарплатные ожидания пользователей в зависимости от одного критерия — пола. Оказалось, что финансовые амбиции женщин скромнее, чем у мужчин.

Далее для эксперимента аналитики выбрали профессии, в которых количество соискателей обоих полов примерно одинаковое. Эксперты оставили одну геолокацию — Киев, и оставили в выборке только тех кандидатов, которые рассматривают полную занятость.

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Думаете, гендерный разрыв исчез? Проверим по выбранным должностям:

Аналитик с опытом работы от 5 лет. Средняя желаемая зарплата у кандидатов-мужчин — 37 500 грн. У женщин — 30 000 грн.

Директор по маркетингу с опытом работы от 5 лет. Мужчины ожидают получать за такую ​​работу в среднем 72 500 грн, а женщины — 70 000 грн.

Менеджер по продажам с опытом работы от 2 лет. Зарплатные ожидания мужчин — 25 000 грн, женщин — 20 000 грн.

Официант с опытом работы от 2 лет. Мужчины ожидают получать в этой должности 25 000 грн, а женщины — 23 000 грн.

Логист с опытом работы от 2 лет. Здесь мы наконец-то увидели гендерное равенство. Средняя ожидаемая зарплата у обоих полов — по 25 000 грн.

Как видим, по некоторым должностям зарплатные ожидания соискателей отличаются на 20%. Такие тенденции есть и в IT-сфере. Так, аналитики Djinni обнаружили, что зарплатные ожидания женщин здесь на 10−30% ниже, чем у мужчин.

«Прежде всего и среди женщин, и среди мужчин могут быть те, кто корректно определяет достаточную заработную плату, и те, кто занижает эту планку. Люди ждут, что работодатель сам предложит им больше. Но это ложная стратегия, которая может привести к разочарованию. Все же следует полагаться на себя», — подчеркивает психолог Анастасия Рыхлюк.

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По ее словам, всем соискателям следует уметь адекватно и реалистично оценивать себя и свою работу и не перекладывать эту ответственность на работодателей. А для этого следует помнить о собственной ценности и строить адекватную самооценку.

Интересный факт: исследование «Женщины, бизнес и закон-2019», проведенное Всемирным банком еще в 2019 году, показало , что только шесть стран в мире достигли гендерного равенства. Это Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция.

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