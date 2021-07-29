0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

Минэкономики инициирует уменьшение гендерного разрыва в зарплатах

Минэкономики инициирует уменьшение гендерного разрыва в зарплатах

Минэкономики разработало проекты Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года и плана мероприятий по ее реализации.

Об этом сообщает Минэкономики.

Сейчас эти документы готовятся для отправки на согласование всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти, после чего будут вынесены на общественное обсуждение.

«Уровень горизонтальной и вертикальной гендерной сегрегации рынка труда Украины, несмотря на определенные позитивные изменения в последние годы, остается достаточно высоким. Как следствие существует разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине, который хоть и демонстрирует на протяжении 2020 – первой половины 2021 года тенденцию к сокращению – по итогам первого квартала 2021 года достиг самого низкого уровня за всю историю нашего государства и составил около 18%, однако остается существенно выше, чем в большинстве развитых стран мира, в том числе стран Европейского Союза», – прокомментировала заместитель Министра экономики Украины Светлана Глущенко.

Справка Finance.ua:

  • в Украине гендерное неравенство в доходах фрилансеров выражена еще больше, чем в мире: украинские женщины получают 74% средней почасовой ставки мужчин; в мире этот разрыв меньше – 84%.
  • Кабинет Министров планирует к 2025 году увеличить соотношение средней зарплаты женщин и мужчин до 83% и до 85% – в 2030-м, тогда как в 2015-м этот показатель был на уровне 74,9%.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.