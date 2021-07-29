Минэкономики инициирует уменьшение гендерного разрыва в зарплатах

Минэкономики разработало проекты Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года и плана мероприятий по ее реализации.
Об этом сообщает Минэкономики.
Сейчас эти документы готовятся для отправки на согласование всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти, после чего будут вынесены на общественное обсуждение.
«Уровень горизонтальной и вертикальной гендерной сегрегации рынка труда Украины, несмотря на определенные позитивные изменения в последние годы, остается достаточно высоким. Как следствие существует разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине, который хоть и демонстрирует на протяжении 2020 – первой половины 2021 года тенденцию к сокращению – по итогам первого квартала 2021 года достиг самого низкого уровня за всю историю нашего государства и составил около 18%, однако остается существенно выше, чем в большинстве развитых стран мира, в том числе стран Европейского Союза», – прокомментировала заместитель Министра экономики Украины Светлана Глущенко.
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