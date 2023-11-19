Найти работу в ІТ на более высокую зарплату становится труднее — исследование — Finance.ua
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Найти работу в ІТ на более высокую зарплату становится труднее — исследование

Личные финансы
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Найти работу в ІТ на более высокую зарплату становится труднее — исследование
Найти работу в ІТ на более высокую зарплату становится труднее — исследование
Найти работу на более высокую зарплату становится труднее, чем раньше. 56% айтишников, которым это удалось за последний год, стали получать более высокую зарплату. Это меньше полугода назад — тогда работу с более высокой зарплатой нашли 65%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua.
Разница между поиском в Украине и за рубежом заметна: среди нашедших новую работу в другой стране 71% получили повышение зарплаты.
Легче всего сейчас получить повышение зарплаты специалистам с опытом в ІТ от одного до трех лет: 71% стали зарабатывать больше при переходе на другую работу.
Инфографика: Dou.ua
Инфографика: Dou.ua
Специалисты с большим опытом, напротив, в этом году чаще других соглашались на более низкие компенсации: около 20% айтишников с опытом более пяти лет при смене работы стали получать меньше.
Почти половина QA, сменивших работу в этом году, получают такую ​​же зарплату, как и раньше, или ниже предыдущей. Чуть легче трудоустроиться с более высокой зарплатой сейчас специалистам по DevOps/SRE, Data Science/Data Engineering, аналитикам и дизайнерам — более 60% из них стали получать больше, когда сменили компанию.
Инфографика: Dou.ua
Инфографика: Dou.ua
Зарплатные ожидания тех, кто сейчас ищет работу, сильно зависят от длительности процесса. 59% ищущих меньше месяца ожидают устроиться на более высокую зарплату, и таких лишь 36% среди тех, кто в поиске более трех месяцев.
Ищущие первую работу в ІТ по-прежнему чаще всего не имеют четких зарплатных ожиданий: 34% готовы работать за любую зарплату и только 14% рассчитывают на повышение доходов.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Dou
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