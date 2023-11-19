Найти работу в ІТ на более высокую зарплату становится труднее — исследование Сегодня 16:41 — Личные финансы

Найти работу в ІТ на более высокую зарплату становится труднее — исследование

Найти работу на более высокую зарплату становится труднее, чем раньше. 56% айтишников, которым это удалось за последний год, стали получать более высокую зарплату. Это меньше полугода назад — тогда работу с более высокой зарплатой нашли 65%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua.

Разница между поиском в Украине и за рубежом заметна: среди нашедших новую работу в другой стране 71% получили повышение зарплаты.

Легче всего сейчас получить повышение зарплаты специалистам с опытом в ІТ от одного до трех лет: 71% стали зарабатывать больше при переходе на другую работу.

Инфографика: Dou.ua

Специалисты с большим опытом, напротив, в этом году чаще других соглашались на более низкие компенсации: около 20% айтишников с опытом более пяти лет при смене работы стали получать меньше.

Почти половина QA, сменивших работу в этом году, получают такую ​​же зарплату, как и раньше, или ниже предыдущей. Чуть легче трудоустроиться с более высокой зарплатой сейчас специалистам по DevOps/SRE, Data Science/Data Engineering, аналитикам и дизайнерам — более 60% из них стали получать больше, когда сменили компанию.

Инфографика: Dou.ua

Зарплатные ожидания тех, кто сейчас ищет работу, сильно зависят от длительности процесса. 59% ищущих меньше месяца ожидают устроиться на более высокую зарплату, и таких лишь 36% среди тех, кто в поиске более трех месяцев.

Ищущие первую работу в ІТ по-прежнему чаще всего не имеют четких зарплатных ожиданий: 34% готовы работать за любую зарплату и только 14% рассчитывают на повышение доходов.

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Dou По материалам:

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