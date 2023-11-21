Зарплата, размер компании, официальное трудоустройство: на что обращают внимание украинцы во время поиска работы — Finance.ua

Зарплата, размер компании, официальное трудоустройство: на что обращают внимание украинцы во время поиска работы Сегодня 09:16 — Личные финансы

Зарплата, размер компании, официальное трудоустройство: на что обращают внимание украинцы во время поиска работы

За последние три года мы пережили если не все, то многое от мировой пандемии до активной фазы полномасштабной войны. Изменения претерпели все сферы нашей жизни без исключения. Глобальные изменения претерпел и рынок труда.

robota.ua опросила украинцев об их ожиданиях от работодателей.

Что самое сложное при поиске работы

Кандидаты считают, что самое сложное при поиске работы — найти вакансию с достойным уровнем зарплаты (28%) и то предложение, которое отвечало бы компетенциям (25,4%).

Также респонденты жалуются на слишком долгий процесс поиска (14,1%), затруднения с поиском работы рядом с домом (15,9%) и частые отказы работодателей (12,7%).

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Для большинства опрошенных размер компании не является принципиальным моментом — 48,4% признаются, что главное, чтобы хорошо платили. Впрочем, респонденты с большей вероятностью предпочли бы компанию среднего размера (17,7%) или крупную международную корпорацию (14,1%). А вот рисковать украинцы не очень хотят — только 5,5% пошли бы работать в небольшую компанию (ФЛП или ЧП) и 1,3% выбрали бы стартап.

Инфографика: budni.robota.ua

Теперь соискатели стали больше принимать во внимание социальную миссию компании. Так, сегодня 58,5% опрошенных украинцев (по сравнению с 46% в 2020 году) говорят, что помощь армии, гражданским и регулярные донаты являются важными факторами, влияющими на их выбор. И только для 14% респондентов (по сравнению с 32% в 2020 году) социальная миссия не важна.

Где чаще всего украинцы ищут работу

Украинцы стабильно чаще ищут работу на job-сайтах — так ответили 88% в 2023 году и 91% в 2020 году. Также популярными платформами являются соцсети (34% и 30% соответственно) и официальные сайты компании (25% и 28% соответственно).

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Фриланс-площадки не пользуются большим спросом среди респондентов — к ним для поиска работы обращались только 6% опрошенных в 2020 году и 5% опрошенных в 2023 году.

Инфографика: budni.robota.ua

Как выбирают работодателя

За последние три года у украинцев почти полностью трансформировалось видение критериев, которые являются самыми важными при выборе работодателя. Единственное, что осталось неизменным — размер зарплаты все еще играет ключевую роль для соискателей (93% в 2020 году и 80% в 2023 году).

Кроме того, до пандемии для кандидатов были важны удаленность офиса от дома, возможность карьерного роста, узнаваемость компании работодателя и дополнительные бенефиты, например, корпоративы или медицинское страхование.

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Сегодня во время войны украинцы делают свой выбор, опираясь на прозрачность трудоустройства, гибкость графика работы, возможность карьерного роста и комфортные условия труда, такие как наличие офиса и безопасность.

Инфографика: budni.robota.ua

От описания вакансии зависит то, заинтересуется ли кандидат предложением. И объявление с понятным описанием должности и обязанностей будет иметь гораздо больше шансов на внимание — так считают 50,5% респондентов.

Также соискатели ищут вакансии, в которых указаны все условия трудоустройства (31,8%) и указана зарплата (11,1%). При этом компания не обязательно должна быть известна для кандидата, а также не принципиально добавление местоположения офиса — это важно для 3,5% и 3% опрошенных соответственно.

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Половину кандидатов никогда не заинтересует вакансия с сомнительными требованиями к работе — таково мнение 49% респондентов, опрошенных в 2020 и 2023 годах. 20,4% принявших участие в опросах соискателей также не откликнутся на предложение от анонимного или неизвестного работодателя.

Кроме того, 17% украинцев сегодня не согласятся с работой, где не предлагается официальное трудоустройство. Указание зарплаты, кстати, почти не влияет на решение кандидата о том, чтобы отправить резюме.

Инфографика: budni.robota.ua

Финансовые амбиции

Что касается финансовых амбиций соискателей, то они остаются стабильными за последние три года.

Сегодня наиболее комфортным доходом для украинцев является уровень от 15 000 до 25 000 гривен (30,5%) и от 25 000 до 40 000 гривен (27,6%). При этом 16,1% респондентов будет полностью устраивать зарплата от 10 000 до 15 000 гривен. А остальные украинцы оказались более амбициозными — 13,5% опрошенных стремятся к доходу в размере от 40 000 до 55 000 гривен, и 12,2% будут комфортно чувствовать себя при доходе более 55 000 гривен.

Инфографика: budni.robota.ua

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