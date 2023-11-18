5 советов для собеседования, которые помогут работодателю разглядеть в вас своего кандидата — Finance.ua
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5 советов для собеседования, которые помогут работодателю разглядеть в вас своего кандидата

Личные финансы
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5 советов для собеседования, которые помогут работодателю разглядеть в вас своего кандидата
5 советов для собеседования, которые помогут работодателю разглядеть в вас своего кандидата
Миграция внутри страны и за ее пределами оказала негативное влияние на рынок кандидатов. Несмотря на дефицит персонала, работодатели ищут идеальных и надежных сотрудников, стрессоустойчивых экспертов с готовностью к переменам. Выбирают долго и тщательно, учитывая все за и против, и возвращаются к тем, кому удалось проявить себя на все 100%.
Work.ua публикует пять простых советов, которые помогут вам выделиться на собеседовании и получить работу мечты.
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Более 70% людей перед интервью ищут информацию о компании: официальный сайт, соцсети, статьи в СМИ и т. д. Также можно пообщаться с теми, кто имеет или имел отношение к этому предприятию.
Нелишне будет поискать в социальных сетях информацию о людях, которые будут проводить собеседование. Так вы будете лучше понимать, с кем будете иметь дело, познакомитесь заочно и, возможно, подготовите уже темы на собеседование для small talks.

Подготовьте речь победителя

Согласно исследованию колледжа Everest, 92% опрошенных очень волнуются перед собеседованиями, и неудивительно, что это настроение оказывает негативное влияние на результат самой встречи. В основном из-за волнения люди не могут ответить должным образом даже на простой классический вопрос любого собеседования: «Расскажите о себе».
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Надо сделать домашние заготовки:
  • Подготовить рассказ о себе заранее и не рисковать с импровизацией. Важно помнить, что elevator pitch занимает от 1 до 3 минут, включает достижения и цифры и поощряет узнать вас еще больше. Большинство кандидатов проваливают этот экзамен, отвечая на вопрос длинным монологом, не имеющим ничего общего с открытой вакансией.
  • Вспомнить и систематизировать примеры вашего опыта, подтверждающие ваши навыки и умения.

Настройтесь на вайб собеседования

Собеседование — это работа, где нужно быть лучшей версией себя. Заранее спланируйте маршрут, проверьте время в пути, если собеседование планируется офлайн. Протестируйте связь и онлайн-платформу для общения, если договорились подключиться онлайн.
Продумайте внешний вид, который должен соответствовать должности и корпоративной культуре компании, где открыта вакансия. Деловой костюм, футболка с джинсами или платье — решать вам. Но помните: дьявол кроется в деталях, так что все имеет значение.

Доверьтесь профессионалам

Перед собеседованием на работу мечты часто остаются вопросы без ответов, сомнения и страхи. Здесь вам пригодится профессиональный взгляд психологов, коучей, карьерных консультантов. Именно они помогут справиться со стрессом, обрести уверенность и найти ответы на непростые вопросы. С ними можно пройти демоверсию собеседования и понять свои сильные стороны и зоны развития.
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Напишите follow-up письмо после собеседования

Если после собеседования вы понимаете, что это «та самая вакансия мечты», не стоит пассивно ждать обратной связи от рекрутера. Будьте активны и поблагодарите за собеседование. Лучше не затягивать с письмом и точно не нужно дублировать его несколько раз. Кратко поделитесь своими впечатлениями, подведите итоги, почему компании нужны именно вы, и уточните сроки получения фидбека. Это подтвердит ваш интерес и может стать бонусом при принятии решения о трудоустройстве.
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По материалам:
Finance.ua
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