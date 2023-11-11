Работа в Чехии: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка — Finance.ua

Работа в Чехии: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка Сегодня 16:33 — Личные финансы

Работа в Чехии: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка, Фото: bvs-rabota

В Чехии темпы трудоустройства украинцев — одни из самых высоких в Европе. Работу в этой стране нашли более половины трудоспособных беженцев — 117 тысяч человек.

Какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания в Чехии, рассказала Маргарита Нестеренко, менеджер международной рекрутации Миграционной платформы EWL, передает uamedia.eu.

Зарплата без знания языка

Ведущими секторами в Чехии являются производство товаров массового спроса, логистика и автомобилестроение. Страна за счет расположения является своеобразным хабом между Западной и Восточной Европой для крупных операторов логистики, таких как DHL, объясняют в EWL.

«Поэтому в стране много вакансий именно в области логистики и складирования — грузчиков, операторов, где нужно укомплектовывать и упаковывать разнообразные посылки», — отмечает Маргарита Нестеренко.

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На втором месте по популярности вакансий — автомобильная отрасль. В стране расположены заводы, занимающиеся серийным производством деталей для мировых автогигантов.

Зарплата на работе без знания языка и опыта составляет — 25−35 тыс. чешских крон на руки (1000−1400 евро или 40−55 тыс. грн).

«Часто можно получить дополнительные деньги за работу в выходные или в ночные смены, которые по трудовому кодексу оплачиваются выше. Например, оператор на складе DHL, который обслуживает интернет-гигант Amazon, получает 27 тысяч чешских крон на руки (1100 евро или 42,3 тыс. грн) — это базовая зарплата и разные бонусы, в частности за качество работы», — объясняет специалист.

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Также у работников есть оплачиваемый отпуск, поскольку они часто трудоустроены по трудовому договору.

«Иногда люди не уходят в отпуск и тогда перед увольнением получают компенсацию, фактически еще одну зарплату», — добавляет она.

Работодатели обычно предоставляют жилье бесплатно, а также часто купоны на питание.

На каких условиях оформляют на работу украинцев

Граждане Украины, получившие временную защиту в Чехии, имеют свободный доступ к рынку труда. Для получения защиты необходимо лично оформить представление в один из районных центров помощи Украине в Чехии. На временную защиту могут претендовать граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022 года.

Важно, чтобы у гражданина Украины не было актуальной визы или вида на жительство в другой стране ЕС. Также Чехия не принимает украинцев, уже получавших временную защиту в другой европейской стране.

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«Возможности трудоустройства по биометрическому паспорту в Чехии нет. Чехия — единственная европейская страна, которая не выдает временную защиту украинцам, которые после полномасштабного вторжения более 2 недель находились в других странах ЕС. Или гражданин Украины должен подтвердить, что не получал защиту в другой стране, а находился как турист или посещал родных, имея при этом активную биометрию», — отмечает Маргарита Нестеренко.

Фактически, работать сейчас в Чехии могут украинцы с временной защитой в этой стране и те, кто впервые получает защиту именно в Чехии.

Чешские работодатели заинтересованы в работе украинцев

С начала войны временную защиту в Чехии получили более 560 тысяч беженцев, в стране остаются почти 360 тысяч. Почти треть работают.

«Мы видим, что чешские работодатели заинтересованы в работе украинцев, как это было и до полномасштабного вторжения. И они тоже испытывают нехватку кадров. В то же время интерес украинцев к работе в Чехии снижается, хотя до войны эта страна была одним из главных направлений трудовой миграции для граждан Украины», — обращает внимание специалист.

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Теперь украинцы чаще выбирают другие страны Западной Европы, где работодатели предлагают более высокие почасовые ставки. Однако соискатели часто не учитывают, что прожиточный минимум и требования работодателей, в частности, знание языка и покрытие расходов на проживание работником, приближают уровень чистого вознаграждения в западных странах к странам Восточной Европы.

uamedia По материалам:

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