Что будет с украинцами, которые захотят остаться в Чехии после 2025 года — Finance.ua
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Что будет с украинцами, которые захотят остаться в Чехии после 2025 года

Мир
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Что будет с украинцами, которые захотят остаться в Чехии после 2025 года
Что будет с украинцами, которые захотят остаться в Чехии после 2025 года
В Чехии готовятся к тому, что по окончании временной защиты часть украинцев захотят остаться в стране. Им могут предоставить такую ​​возможность.
Об этом рассказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, сообщает proukrainu.blesk.cz.
Временная защита для украинцев в ЕС закончится в 2025 году. Во многих странах уже изучают возможные сценарии, как поступать с украинскими гражданами в будущем. В Чехии призывают найти общее европейское решение об условиях для украинцев.
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«Если отдельные государства сейчас начнут придумывать собственные решения, то вполне логично, что украинцы, которые хотели бы остаться после окончания временной защиты в 2025 году — они бы сравнивали и думали, в какой стране выгоднее. Поэтому нужно унифицированное решение», — отметил министр.
По его словам, украинцев не будут просить уехать из страны после окончания защиты.
«Я не могу представить ситуацию, когда однажды людям просто скажут: „Идите все домой“. Очевидно, что многие люди из Украины заинтересованы в возвращении. Между сентябрем и октябрем количество людей из Украины на нашей территории уменьшилось примерно на 14 тысяч», — обратил внимание Вит Ракушан.
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Но опыт других миграционных кризисов свидетельствует, что часть людей в Чехии обустроятся и не захотят еще раз менять среду для своих детей.
«И таким людям нужно просто дать возможность, согласно хорошо продуманной схеме, остаться в Чехии», — отметил он.
В то же время, в Чехии не пытаются побуждать как можно больше украинцев остаться в стране.
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«В проектах, которые здесь создаются, всегда важно задавать вопросы, на что они направлены. Я с самого начала говорил: давайте лучше говорить не об интеграции, а об адаптации. Потому что адаптация — это привыкание и создание условий, чтобы люди могли здесь жить. «Речь не идет о том, чтобы вызвать какую-то «кражу» людей, мол, «сделаем из них за два-три года чехов и будем хотеть, чтобы оставались здесь, потому что нам так удобно», — подчеркнул министр.
Глава МВД объясняет: в Чехии уважают позицию украинской стороны, чтобы украинцев не воспринимали как беженцев, потому что Украине нужно будет вернуть значительную часть населения, чтобы оправиться от войны и развивать страну.

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По материалам:
РБК-Україна
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