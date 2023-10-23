Как выехать из Чехии и отказаться от временной защиты: алгоритм действий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как выехать из Чехии и отказаться от временной защиты: алгоритм действий

Личные финансы
19
Более 200 тысяч украинцев, получивших временную защиту в Чехии с начала войны, уже уехали из страны. Некоторые вернулись в Украину, часть людей переехали в другие государства.
Как отказаться от статуса временной защиты и закрыть важные дела в Чехии, рассказывает со ссылкой на сайт для украинцев от чешского МВД nasiukrajinci.cz.
В октябре в Чехии находятся более 362 тысяч украинских беженцев. С начала войны заявления на временную защиту подали 561 605 человек. Часть беженцев покинула Чехию, чтобы сменить страну защиты. В таких случаях необходимо отказаться от статуса в Чешской Республике.
«Если вы планируете вернуться в Украину навсегда, вы должны отказаться от временной защиты, предоставленной вам в Чешской Республике перед отъездом», — отмечают на сайте для украинцев.
Это можно сделать в разных учреждениях, взяв паспорт с визовой отметкой:
  • если у человека есть биометрический паспорт — можно обратиться в Региональный центр помощи украинцам (KACPU);
  • если нет биометрического паспорта, нужно прийти на рабочее место Департамента убежища и миграционной политики МВД;
  • отказаться от временной защиты можно с территории Украины. В этом случае следует обратиться в отдел Посольства Чешской Республики в Киеве или в Генеральное консульство Чешской Республики во Львове.
Также беженцам следует сообщить медицинской страховой компании об отказе от временной защиты: во время визита, по электронной почте или через онлайн-форму. При этом необходимо предоставить документ об окончании визы и вернуть карту страхования.
«Перед отъездом рекомендуем уточнить у вашей медицинской страховой компании, есть ли у вас долг перед ней. Если вы не уведомите медицинскую страховую компанию о прекращении временной защиты, у вас может возникнуть задолженность по страховому взносу, включая штраф, который страховая компания должна взыскать с вас», — обращают внимание на сайте.
Украинцы должны сообщить чешской школе о своем возвращении на родину. Школа может на основе этой информации требовать возврата заемного оборудования, учебников, осуществить финансовый расчет, например, за питание.
Место для вашей рекламы
«Если вы хотите подтвердить посещение детьми школы в Чешской Республике с целью признания в своей стране, попросите школу выдать подтверждение. Форму и другую информацию можно найти на сайте edu. cz», — отмечают в ведомстве.
В заключение следует решить налоговые вопросы: подать декларацию о доходах физических лиц, если есть такое обязательство из-за работы или бизнеса. Если человек состоит на учете у налогового управляющего, следует уведомить его об изменении регистрационных данных при выезде из Украины по установленной форме.

Жизнь в Праге: стоимость жилья, еды, проезда

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.