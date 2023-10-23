Как выехать из Чехии и отказаться от временной защиты: алгоритм действий — Finance.ua

Как выехать из Чехии и отказаться от временной защиты: алгоритм действий Сегодня 08:00 — Личные финансы

Более 200 тысяч украинцев, получивших временную защиту в Чехии с начала войны, уже уехали из страны. Некоторые вернулись в Украину, часть людей переехали в другие государства.

Как отказаться от статуса временной защиты и закрыть важные дела в Чехии, рассказывает со ссылкой на сайт для украинцев от чешского МВД nasiukrajinci.cz

В октябре в Чехии находятся более 362 тысяч украинских беженцев. С начала войны заявления на временную защиту подали 561 605 человек. Часть беженцев покинула Чехию, чтобы сменить страну защиты. В таких случаях необходимо отказаться от статуса в Чешской Республике.

«Если вы планируете вернуться в Украину навсегда, вы должны отказаться от временной защиты, предоставленной вам в Чешской Республике перед отъездом», — отмечают на сайте для украинцев.

Это можно сделать в разных учреждениях, взяв паспорт с визовой отметкой:

если у человека есть биометрический паспорт — можно обратиться в Региональный центр помощи украинцам (KACPU);

если нет биометрического паспорта, нужно прийти на рабочее место Департамента убежища и миграционной политики МВД;

отказаться от временной защиты можно с территории Украины. В этом случае следует обратиться в отдел Посольства Чешской Республики в Киеве или в Генеральное консульство Чешской Республики во Львове.

Также беженцам следует сообщить медицинской страховой компании об отказе от временной защиты: во время визита, по электронной почте или через онлайн-форму. При этом необходимо предоставить документ об окончании визы и вернуть карту страхования.

«Перед отъездом рекомендуем уточнить у вашей медицинской страховой компании, есть ли у вас долг перед ней. Если вы не уведомите медицинскую страховую компанию о прекращении временной защиты, у вас может возникнуть задолженность по страховому взносу, включая штраф, который страховая компания должна взыскать с вас», — обращают внимание на сайте.

Украинцы должны сообщить чешской школе о своем возвращении на родину. Школа может на основе этой информации требовать возврата заемного оборудования, учебников, осуществить финансовый расчет, например, за питание.

«Если вы хотите подтвердить посещение детьми школы в Чешской Республике с целью признания в своей стране, попросите школу выдать подтверждение. Форму и другую информацию можно найти на сайте edu. cz », — отмечают в ведомстве.

В заключение следует решить налоговые вопросы: подать декларацию о доходах физических лиц, если есть такое обязательство из-за работы или бизнеса. Если человек состоит на учете у налогового управляющего, следует уведомить его об изменении регистрационных данных при выезде из Украины по установленной форме

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