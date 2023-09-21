Беженцам в Чехии: помощь на добровольное возвращение домой — Finance.ua

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Беженцам в Чехии: помощь на добровольное возвращение домой

Личные финансы
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Беженцам в Чехии: помощь на добровольное возвращение домой
Беженцам в Чехии: помощь на добровольное возвращение домой
Изменения в закон Lex Ukrajina, одобренные недавно правительством Чехии, содержат новое положение о помощи украинцам с добровольным возвращением домой. Введение программы станет ответом на такой запрос среди беженцев.
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Какая будет помощь на возвращение в свою страну и на кого она будет распространяться, сообщает proukrainu.blesk.cz.
В законе о помощи украинцам Lex Ukrajina 6 появился пункт добровольного возвращения — asistovaný dobrovolný návrat. Программу помощи решили ввести, чтобы отреагировать на ситуацию, когда беженцы хотят вернуться в Украину, несмотря на продолжающуюся войну.
«Мы хотим предложить помощь тем, кто, несмотря на войну, хочет вернуться домой, например, по семейным обстоятельствам», — сказал глава МВД Чехии Вит Ракушан.
Отмечается, что помощь не будет предусматривать выплаты наличных денег, но включать в себя покупку билетов и оплату жилья перед отъездом в отдельных случаях.
Какие будут условия и когда запустят программу, правительство будет еще решать.
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Известно, что условия получения помощи будут следующие:
  • оплата отдельных расходов по возвращению в Украину и необходимое консультирование. Максимальный размер помощи определит правительство;
  • получить помощь можно будет один раз;
  • заявку можно будет подать не позднее 3 месяцев до прекращения временной или международной защиты;
  • помощь будет распространяться также на украинцев, имеющих международную защиту в Чехии в связи с российским вторжением в 2014 году.
В то же время в законе Lex Ukrajina 6 говорится о продлении временной защиты для украинцев до марта 2025 года.
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По материалам:
РБК-Україна
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