Чехия планирует продлить временную защиту для беженцев до марта 2025 года — Finance.ua

Чехия планирует продлить временную защиту для беженцев до марта 2025 года Сегодня 09:12 — Личные финансы

Чехия планирует продлить временную защиту для беженцев до марта 2025 года

В Чехии правительство планирует продлить временную защиту для украинских беженцев до марта 2025 года. Соответствующая поправка к «lex Ukraine» будет обсуждаться правительством в среду, 13 сентября. Кроме того, в документе предлагается утвердить помощь от государства беженцам, которые решат вернуться домой.

Об этом пишет iDNES.cz.

Как отмечает издание, если правительство примет такое решение, министерство внутренних дел будет способствовать добровольному возвращению иностранцев. Речь идет о возмещении определенных расходов, связанных с их возвращением, как правило, на территорию Украины. Правительство также установит максимальный размер финансовой помощи для содействия добровольному возвращению.

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Отмечается, что спасающиеся от войны, развязанной россией, беженцы смогут обратиться за такой помощью только один раз, и сделать это они смогут не позднее, чем за три месяца до окончания права на пребывание благодаря временной защите, то есть практически до конца следующего года. Если эти люди захотят получить долгосрочную визу в Чехии позже, они должны будут сначала вернуть половину помощи, предоставленной для возвращения на родину.

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Как объяснили журналистам в МВД страны, поддержка добровольного возвращения является общей частью разрешения многих ситуаций, когда люди в большом количестве оказываются на территории других стран с целью защиты жизни и здоровья.

«Даже если ситуация в Украине не удовлетворительная и мы не можем ожидать скорого окончания войны, уместно предложить помощь людям, которые все еще заинтересованы в возвращении. Действующие правила добровольного возвращения, предусмотренные Законом о пребывании иностранцев и Законом о временной защите, не удовлетворительные. Поэтому будет создана специальная программа для помощи в возвращении», — сказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в интервью iDNES.cz.

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По его словам, отдельная программа еще не создана. В ней будут установлены точные параметры помощи в возвращении, а правительство примет решение о ее активации.

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