Чехия сократила расходы на украинских беженцев — Finance.ua

Чехия сократила расходы на украинских беженцев Сегодня 08:30 — Мир

Чехия сократила расходы на украинских беженцев

Чехия сократила расходы на украинских беженцев более чем на треть для экономии средств в бюджете.

Об этом сообщает Seznam Zprávy

По данным чешского правительства, Прага сократила расходы на украинских беженцев более чем на треть. Экономия связана с законом lex Ukrajina, в котором пересмотрены выплаты беженцам и который вступил в силу в июле.

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В июне 2023 года Чехия потратила почти 71 млн евро на гуманитарную помощь и гранты солидарности, а к июлю эти расходы упали до 46 млн евро.

Министр труда Мариан Юречко подтвердил, что изменение условий привело к значительному сокращению расходов. По его словам, некоторые беженцы покинули страну и вернулись в Украину, в то время как другие решили найти работу в Чехии, чтобы иметь возможность покрыть свои потребности.

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В настоящее время в Чехии зарегистрировано 325 742 украинцев с временной защитой — это одна из европейских стран, которая принимает больше всего украинских беженцев на душу населения. По данным бюро труда Чехии, в июле около 110 тысяч беженцев с временной защитой работали.

На июль люди, проживающие в зарегистрированных квартирах, получают жилищную помощь в размере 125 евро в месяц. Кроме того, беженцы получают гуманитарную помощь.

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Дети, студенты и пожилые люди имеют право на большую помощь — около 200 евро в месяц, тогда как другие получают около 130 евро. Люди с инвалидностью получают дополнительные льготы.

Как показывает опрос агентства STEM, 56% чешского населения поддерживают пребывание украинских беженцев в стране.

Українська правда По материалам:

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