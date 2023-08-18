С сентября изменятся правила предоставления гуманитарного жилья в Чехии — Finance.ua
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С сентября изменятся правила предоставления гуманитарного жилья в Чехии

Недвижимость
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С сентября изменятся правила предоставления гуманитарного жилья в Чехии
С сентября изменятся правила предоставления гуманитарного жилья в Чехии
С 1. 9. 2023 года будет предоставляться государственное гуманитарное жилье, которое расположено в Центральночешском, крае только через KACPU в Кладне и KACPU в Кутной Горе.
Об этом сообщает официальный веб-портал для иностранцев, проживающих или желающих жить на территории Чехии.
Государственное гуманитарное жилье предоставляется в качестве первичной помощи лицам, спасающимся от вооруженного конфликта в Украине и еще не нашедшим себе жилье в Чешской Республике.
Подробную информацию о государственном гуманитарном жилье можно найти на странице «Государственное гуманитарное жилье с 1 июля 2023 года».
Если вы хотите подать заявление на получение государственного гуманитарного жилья в Центральночешском крае, обратитесь в KACPU в Кладне или в KACPU в Кутной Горе. Государственное гуманитарное жилье в Центральночешском крае предоставляется через вышеупомянутые KACPU и может быть предоставлено в любом населенном пункте региона в зависимости от свободных мест.
Если у вас уже есть жилье и вам нужно только подать заявление на временную защиту, обратитесь в KACPU по месту вашего жительства.

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По материалам:
uamedia
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