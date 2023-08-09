Большинство украинских беженцев в Чехии живут за чертой бедности — Finance.ua

Большинство украинских беженцев в Чехии живут за чертой бедности Сегодня 18:01 — Личные финансы

Большинство украинских беженцев в Чехии живут за чертой бедности

Доходы большинства украинских беженцев в Чехии находятся за чертой бедности, а значительная часть из них работает на неквалифицированных должностях.

Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства PAQ.

Согласно исследованию агентства, 68% беженцев живут за чертой бедности, в то время как 45% домохозяйств продержались бы меньше месяца на свои сбережения.

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67% экономически активных беженцев нашли работу, хотя более половины из них работают на менее квалифицированной должности, а более 40% даже значительно ниже своей квалификации, и таким образом их трудовой потенциал не может быть полностью использован.

«Неквалифицированная работа означает много проблем. Две трети беженцев зарабатывают до 150 крон нетто в час. Четверть должна иметь больше работы, чтобы содержать себя», — сказано в исследовании.

Треть респондентов заявили, что они работают без социального и медицинского страхования, а также без отпусков. Две трети беженцев утверждают, что их заработок составляет до 150 крон в час.

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Беженцы называют недостаточное знание чешского языка наибольшим препятствием для поиска работы (71%). Также проблемой является невозможность ухаживать за детьми (29%) или с признанием украинских документов об образовании (28%).

Приблизительно половина беженцев (49%) живут в арендованном жилье. Это связано с изменениями в законодательстве, согласно которым только уязвимые лица, то есть дети, пожилые люди или лица, которые ухаживают за детьми до 6 лет, имеют право на бесплатное жилье после первых 150 дней с момента предоставления временной защиты.

Українська правда По материалам:

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