Кому из украинцев отказывают во временной защите в Чехии: официальное разъяснение — Finance.ua

Кому из украинцев отказывают во временной защите в Чехии: официальное разъяснение
Украинцы, у которых в Чехии есть действительный вид на жительство, не должны отказываться от него, чтобы получить временную защиту. Такое предупреждение для украинских граждан было опубликовано Министерством внутренних дел страны.
В таких случаях можно подать заявление на получение визы толерантности, которое подается в связи с войной в Украине, сообщает proukrainu.blesk.cz.
В МВД Чехии предостерегают украинцев не отказываться от вида на жительство, чтобы получить временную защиту. Разъяснение было опубликовано на специальной странице для украинцев в Facebook «Naši Ukrajinci».
Отмечается, что украинцы, у которых есть разрешение на проживание, но они отказываются от него или не обновляют его, не имеют право на временную защиту.
В таких случаях можно получить визу толерантности (vízum za účelem strpění), которую предоставляют в связи с войной в Украине. Впрочем, такая виза существенно отличается от временной защиты:
- не предоставляет свободный доступ к рынку труда, необходимо подавать заявление на получение разрешения на трудоустройство в центр занятости;
- не дает права на получение гуманитарной помощи, в том числе помощи с жильем;
- не дает права на государственное медицинское страхование.
К документам, предусматривающим действительный вид на жительство, относятся:
- долгосрочная виза;
- вид на жительство;
- рабочая или «синяя» карта.
В министерстве отмечают, что своевременное продление вида на жительство обеспечит возможность дальнейшего пребывания и трудоустройства в Чехии, несмотря на развитие событий в Украине.
«Замена текущего вида на жительство на визу с целью толерантности пребывания не является приемлемой альтернативой, поскольку это только временное решение. По истечении срока действия визы у вас не будет разрешения вернуться к первоначальному виду на жительство или подать заявление на другой», — обращают внимание в ведомстве.
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