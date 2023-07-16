Где в Чехии дешевле всего арендовать жилье: цены в регионах — Finance.ua

Где в Чехии дешевле всего арендовать жилье: цены в регионах Сегодня 14:02 — Личные финансы

Где в Чехии дешевле всего арендовать жилье: цены в регионах

С 1 июля в Чехии изменились условия проживания украинских беженцев. Через 5 месяцев пребывания большинству украинцев нужно арендовать жилье самостоятельно.

Чтобы хватало денег на аренду, беженцам советуют переезжать в регионы. Где в Чехии дешевле всего арендовать квартиру, рассказывает proukrainu.blesk.cz

Где арендная плата за квартиры ниже

Самое дорогое жилье — в Праге. В столице Чехии квадратный метр обойдется в среднем в 342 кроны (14,34 евро). Тем, кто хочет жить только в столице, следует знать, что самые дешевые квартиры расположены в периферийных районах Праги с плохой доступностью к центру. Самые дешевые квартиры в Чехии можно найти в Устецком (172 кроны — 7,21 евро) и Моравско-Силезском краях (180 крон — 7,54 евро).

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Низкие цены на жилье в этих регионах связаны с промышленным прошлым и расположением вблизи границ. Например, город Острава на северо-востоке Чехии в 15 км от границы с Польшей — третий по величине после Праги и Брно. Город известен тяжелой промышленностью в прошлом. Сейчас Острава хоть и начинает разнопланово развиваться, но пройдет немало времени, пока арендная плата будет соответствовать новому уровню.

Почему большие квартиры арендовать выгоднее

На портале BezRealitky советуют арендовать квартиры большей площади, чтобы сэкономить деньги. Меньшее жилье дороже по соотношению к площади. В больших квартирах можно проживать вместе с другими семьями. К примеру, если арендовать четырехкомнатную квартиру, то несколько человек сэкономят тысячи крон в месяц, чем если бы каждый жил отдельно.

На что обращать внимание при поиске жилья

Низкая цена при аренде жилья иногда должна насторожить — возможно, квартира имеет скрытые недостатки.

К примеру, в квартирах со слабым отоплением и высокой влажностью воздуха часто появляется плесень, в неутепленных квартирах зимой отопление будет обходиться дороже. В старой мягкой мебели могут жить клещи.

Существенно дешевле квартиры, в ремонт которых владельцы не хотят вкладывать деньги. Также через объявления можно встретить несанкционированные жилые помещения, такие как гаражи или подвалы, которые сдают из-за того, что на рынке наблюдается дефицит квартир малой площади, а цены на них выросли. Следует учитывать, что проживание в таких помещениях вредно для здоровья.

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