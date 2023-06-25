Десятки тысяч украинцев в Чехии будут искать новое жилье: причины — Finance.ua
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Десятки тысяч украинцев в Чехии будут искать новое жилье: причины

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Десятки тысяч украинцев в Чехии будут искать новое жилье: причины
Десятки тысяч украинцев в Чехии будут искать новое жилье: причины
Новые правила оплаты жилья для беженцев из Украины, которые вступят в силу в Чехии с 1 июля, приведут к массовому переезду украинцев. В Минтруда подсчитали, что проблема поиска нового жилья коснется до 50 тысяч человек.
При этом есть риски нехватки жилья и массового возвращения беженцев в Украину, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на zoznamzpravy.cz.

В правительстве готовятся к массовой миграции украинцев

В связи с изменением условий размещения военных беженцев из Украины в Минтруда Чехии проанализировали возможную ситуацию после 1 июля. В документе ведомства предупреждают о возможной внутренней миграции и риске того, что десятки тысяч человек могут лишиться временного жилья.
На ближайшие две недели после введения новых правил в ведомстве советуют мобилизовать возможности размещения в кризисных ситуациях и, возможно, расширить транспортные возможности для возвращения людей в Украину.
«Есть угроза массовой нехватки жилья, переезда беженцев без жилья в центры, особенно Прагу, массового отъезда обратно в Украину. Последствия ситуации могут взять на себя муниципалитеты», — отмечается в документе для рассмотрения на заседании правительства.
Число украинских беженцев, которым придется переезжать, оценивается от 38 000 до 50 000 человек.
«Не все смогут найти новое жилье, в том числе и потому, что рынок жилья часто переполнен: мало предложений, арендная плата очень высока для беженцев. При этом часть доходов беженцев от помощи уменьшится», — описывается в документе суть проблемы.

Жизнь в Праге: стоимость жилья, еды, проезда

По материалам:
УНІАН
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