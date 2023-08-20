Сколько денег чехи тратят на продукты — Finance.ua

Сколько денег чехи тратят на продукты Сегодня 12:36 — Личные финансы

Цены на продукты питания растут уже некоторое время, и многим чешским домохозяйствам пришлось приспосабливаться. Более половины чехов покупают продукты при распродажах. Чаще всего они тратят на них от 5000 до 10 000 крон в месяц, пишет novinky.cz

Рост цен на продукты питания оказывает значительное влияние на поведение чешских потребителей. Согласно данным опроса, проведенного компанией Kruk среди более 1000 представителей чешского населения, 54%, особенно женщины (61%), ищут скидки на продукты питания и покупают только такие товары. Более четверти чехов (28%) вынуждены из-за роста цен покупать только основные продукты питания, в том числе в онлайн-магазинах.

Пятая часть домохозяйств начала покупать продукты более низкого качества, и примерно каждый шестой или каждый седьмой чех пытается сократить расходы на питание путем корректировки рациона. Столько же выращивают собственные продукты питания. 10% чехов ездят за продуктами в соседние страны.

«Более пятой части чешских домохозяйств пока не пострадала от роста цен на продукты питания и покупают их как раньше. Сокращать расходы пришлось в основном пенсионерам, родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, и людям без работы. Однако лишь минимальное количество чешских домохозяйств нуждается в существенной помощи при покупке продуктов питания, например, через продовольственный банк», — добавила Ярослава Палендалова из компании Kruk.

Более 4/5 домохозяйств (82%) тратят на питание до 10 000 крон в месяц. Чаще ежемесячные расходы составляют от 5000 до 10 000 крон, о чем упомянули почти 2/5 респондентов (37%). 3 из 10 домохозяйств обходятся суммой от 3000 до 5000 крон. Около 18% тратят на покупку товаров более 10 000 крон в месяц.

О высоких затратах на продукты питания в ходе опроса сообщают жители Праги, тогда как старики из небольших городов чаще помогают себе сами, разводя скот и выращивая собственные продукты питания.

uamedia По материалам:

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