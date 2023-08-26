Чехия подготовит программу добровольного возвращения украинских беженцев — Finance.ua

Чехия подготовит программу добровольного возвращения украинских беженцев Сегодня 15:16 — Личные финансы

Чехия подготовит программу добровольного возвращения украинских беженцев

Чехия подготовит специальную программу добровольного возвращения беженцев в Украину, которая предусматривает, в частности, оказание помощи и возмещение части расходов в таких случаях.

Чешское правительство планирует определиться с видом поддержки, на которую будут выделены средства, а затем запустить проект. Это предполагает проект шестой поправки к закону, известному как lex Ukrajina, касающемуся прав и обязанностей украинских беженцев в Чешской Республике.

Поправка также должна продлить на один год предоставление временной защиты, а именно до конца марта 2025 года.

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По данным МВД Чехии, в стране находятся 360,9 тыс. беженцев из Украины с визами временной защиты, большинство из них — женщины и дети. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) недавно призвало принимающие страны не принуждать беженцев к возвращению на Родину.

«Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом неудовлетворительная, уместно предложить помощь заинтересованным в возвращении», — заявили инициаторы поправки.

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В документах, сопровождающих аргументацию к законопроекту, они в то же время отмечают, что развитие событий еще не указывает на то, что война скоро закончится и беженцы смогут вернуться в Украину.

Согласно опросу «Голос украинцев», проведенному PAQ Research совместно с социологами Чешской академии наук, в июне вернуться домой хотели четверть беженцев. Год назад количество желающих вернуться составило треть опрошенных респондентов. Половина участников опроса сообщили, что они однозначно планируют остаться за границей.

Укрінформ По материалам:

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