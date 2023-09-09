Сколько можно зарабатывать в Чехии и где платят больше всего — Finance.ua

Сколько можно зарабатывать в Чехии и где платят больше всего Сегодня 07:08 — Личные финансы

Сколько можно зарабатывать в Чехии и где платят больше всего

Во втором квартале 2023 года средняя ежемесячная зарплата в Чехии (до вычета налогов) выросла на 3101 крону по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43 193 кроны. Такие данные в понедельник, 4 сентября, опубликовало Чешское статистическое управление.

Номинально средняя зарплата выросла на 7,7%, однако на практике жители республики этого не почувствовали. Если вычесть инфляцию (во втором квартале она составляла 11,1%), то получится, что реальная средняя зарплата, наоборот, уменьшилась — на 3,1%.

В свою очередь медианная зарплата (уровень дохода, выше и ниже зарабатывающего одинаковое количество работников) в межгодовом сравнении выросла на 7,8% и составила 36 816 крон. У мужчин она была больше, чем у женщин — 39 847 крон против 33 862 крон. При этом у 80% жителей страны трудовой доход находился в диапазоне от 19 320 до 70 247 крон в месяц.

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Наиболее высокооплачиваемой во втором квартале 2023 года была сфера финансов и страхования — в среднем работники получали 76 664 кроны в месяц. За ней следовали сфера информационных технологий (75 522 кроны/месяц), а также сфера производства и монтажа электрических, отопительных, газовых и вентиляционных систем (62 995 крон/месяц).

Самая низкая средняя зарплата в четвертом квартале была в ресторанном и гостиничном бизнесе — 25 498 крон/месяц.

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uamedia По материалам:

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