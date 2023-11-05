Где украинцам искать работу в Чехии: полезные сайты вакансий — Finance.ua
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Где украинцам искать работу в Чехии: полезные сайты вакансий

Личные финансы
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Где украинцам искать работу в Чехии: полезные сайты вакансий
Где украинцам искать работу в Чехии: полезные сайты вакансий
В Чехии работает уже 117 тысяч украинцев. Программа поддержки беженцев направлена ​​на то, чтобы как можно больше людей привлечь на рынок труда.
Где искать работу в Чехии — рассказывает radioukrajina.cz.
Украинцы с временной защитой в Чехии имеют упрощенный доступ к работе в этой стране. Для трудоустройства не требуется специальных разрешений. Достаточно найти подходящую по условиям вакансию и пройти собеседование.
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Относительно поиска работы можно обращаться в бюро трудоустройства («правительство труда»). Эта организация также оказывает финансовую помощь. Можно искать работу самостоятельно и рассылать резюме. На многих сайтах вакансии публикуют на украинском, русском и английском языках, с возможностями добавления CV. Многие дают информацию с европейских порталов поиска работы:
К слову, украинцы в Чехии также массово открывают собственное дело и регистрируют ФЛП. В этом году украинцы составили 9% всех новых зарегистрированных частных предпринимателей.
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По материалам:
РБК-Україна
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