Где украинцам искать работу в Чехии: полезные сайты вакансий — Finance.ua

Где украинцам искать работу в Чехии: полезные сайты вакансий Сегодня 17:10 — Личные финансы

Где украинцам искать работу в Чехии: полезные сайты вакансий

В Чехии работает уже 117 тысяч украинцев. Программа поддержки беженцев направлена ​​на то, чтобы как можно больше людей привлечь на рынок труда.

Где искать работу в Чехии — рассказывает radioukrajina.cz

Украинцы с временной защитой в Чехии имеют упрощенный доступ к работе в этой стране. Для трудоустройства не требуется специальных разрешений. Достаточно найти подходящую по условиям вакансию и пройти собеседование.

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Относительно поиска работы можно обращаться в бюро трудоустройства (« правительство труда »). Эта организация также оказывает финансовую помощь. Можно искать работу самостоятельно и рассылать резюме. На многих сайтах вакансии публикуют на украинском, русском и английском языках, с возможностями добавления CV. Многие дают информацию с европейских порталов поиска работы:

К слову, украинцы в Чехии также массово открывают собственное дело и регистрируют ФЛП. В этом году украинцы составили 9% всех новых зарегистрированных частных предпринимателей.

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