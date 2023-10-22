Украинцам в Чехии предлагают бесплатное жилье: кто и как может подать заявку — Finance.ua
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Украинцам в Чехии предлагают бесплатное жилье: кто и как может подать заявку

Недвижимость
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Украинцам в Чехии предлагают бесплатное жилье: кто и как может подать заявку
Украинцам в Чехии предлагают бесплатное жилье: кто и как может подать заявку
После полномасштабного вторжения рф в Украину многие граждане стали вынужденно покидать свои дома, и многие из них искали убежище за границей. Чехия стала одной из стран, которая приняла значительное количество украинских беженцев, бежавших от военных действий. Важно отметить, что некоторым из них предоставляется бесплатное жилье в течение первых 5 месяцев пребывания в стране-партнере. Эта инициатива призвана помочь украинским беженцам на начальном этапе их адаптации в новой стране.
О том, кто имеет право на такую ​​помощь, сообщил сайт proukrainu.blesk.cz.
Для граждан Украины, находящихся в Чехии, предусмотрено право на бесплатное размещение в течение первых 150 дней. После этого периода они обязаны оплачивать аренду жилья. Чехия также оказывает финансовую поддержку этим людям, включая помощь на аренду жилья, которая рассчитывается с учетом доходов получателя.
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Однако есть исключение. По истечении 5-месячного срока право на бесплатное проживание остается у уязвимых категорий людей. Но часто владельцы гостиниц и общежитий отказывают гражданам Украины в дальнейшем проживании.
«Уязвимые лица имеют право на бесплатное гуманитарное жилье даже после ограниченного периода, то есть даже через 150 дней. В случае если поставщик жилья требует оплату за жилье, эти лица могут обратиться в Региональный центр помощи Украине (KACPU) или в неприбыльные организации», — сообщили в Министерстве внутренних дел Чехии.

В какие организации могут обратиться украинцы в Чехии

К списку организаций, которые помогают украинцам, относятся:
  • Организация помощи беженцам (Organizace pro pomoc uprchlíkům).
  • Центры поддержки интеграции иностранцев (Centra pro podporu integrace cizincov).
  • Международная организация по миграции (International Organization for Migration).
  • Ассоциация интеграции и миграции (Sdružení pro integraci a migraci).
  • Благотворительная организация Чехии (Charita České republiky).
  • Чешский Красный Крест (Český červený kříž).
  • «Человек в беде» (Človek v tísni).
  • «Надежда» (Naděje).
Чтобы иметь право на бесплатное жилье, при подаче онлайн-заявки на финансовую помощь необходимо сообщить об уязвимости. Иногда возникают ситуации, когда в семье кто-то принадлежит к уязвимой категории, а другие — нет.
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В таких случаях следует попытаться договориться с администрацией о том, разрешат ли такой семье остаться и за какую стоимость. Если цена слишком высокая, то стоит подыскать другое социальное жилье, а уязвимого члена семьи перерегистрировать по новому адресу.

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По материалам:
The page
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