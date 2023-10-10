Каких специалистов сейчас не хватает в Чехии — Finance.ua

Каких специалистов сейчас не хватает в Чехии Сегодня 20:10 — Личные финансы

Каких специалистов сейчас не хватает в Чехии

По данным кадровых агентств, на чешском рынке труда наблюдается нехватка от 250 000 до 280 000 человек. В большей степени это касается строителей, операторов производства, ІТ-специалистов, водителей автобусов и грузовиков.

Однако нехватка кадров затрагивает и те отрасли, где ее мало кто ожидал. К примеру, страховым компаниям нужны сотни или даже тысячи страховых консультантов, пишет novinky.cz

«По отраслям и регионам не хватает 250 тысяч человек. В большинстве регионов наблюдается крайне низкий уровень безработицы, меньше предложений и больше безработных только в Устецком и Моравско-Силезском краях», — говорит Мартин Янски из рекрутинговой компании Randstad Czech Republic.

По его словам, в дефицитные позиции входят в основном строительные рабочие, операторы производства, водители автобусов и грузовиков. Также ощущается нехватка людей на технических должностях и сфере информационных технологий, где, например, часто ищут разработчиков.

«Для водителей и технических специалистов типична нехватка квалифицированных кандидатов, которую некоторые компании пытаются решить посредством обучения и переподготовки. Трудности с заполнением вакансий строителей и операторов производства связаны, прежде всего, с характером работы — тяжелой и низкооплачиваемой», — пояснил он.

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По данным Йиржи Халбрштата, представителя ManpowerGroup, в настоящее время насчитывается до 280 000 незаполненных вакансий.

Дефицит работников требуемого профиля растет уже давно. По данным исследования ManpowerGroup Talent Shortage Survey, 66% работодателей в Чехии испытывают трудности с заполнением вакансий", — подсчитал он.

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По его словам, наиболее остро сейчас ощущается нехватка ІТ-специалистов, то есть программистов, специалистов по кибербезопасности, анализу данных, управлению проектами. Затем следуют производственные и строительные рабочие, складские работники, ремесленники, водители грузовиков и общественного транспорта, техники, механики, врачи и медицинский персонал, учителя и повара.

Справка Finance.ua:

Чехия подготовит специальную программу добровольного возвращения беженцев в Украину, которая предусматривает, в частности, оказание помощи и возмещение части расходов в таких случаях. Об этом сообщает Radio Prague International. Чешское правительство планирует определиться с видом поддержки, на которую будут выделены средства, а затем запустить проект. Это предполагает проект шестой поправки к закону, известный как lex Ukrajina, касающийся прав и обязанностей украинских беженцев в Чешской Республике.

uamedia По материалам:

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