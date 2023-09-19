Украина и Чехия будут углублять сотрудничество в развитии устойчивой энергетики — Finance.ua

Украина и Чехия будут углублять сотрудничество в развитии устойчивой энергетики Сегодня 05:04 — Энергетика

Заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков провел встречу с правительственной делегацией Чешской Республики в составе Чрезвычайного и Полномочного посла Чешской Республики в Украине Радека Матулы, правительственного уполномоченного по восстановлению Украины МИД Чешской Республики Томаша Копечного и советника по Национальной безопасности Офиса Правительства Чешской Республики Томаша Пояра.

Ярослав Демченков проинформировал представителей чешской стороны о текущем состоянии в украинской энергетике, а также о ходе ремонтных и восстановительных работ, которые ведутся в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Замминистра поблагодарил Чехию за помощь, оказанную украинскому энергосектору, и отметил текущие потребности энергетических компаний. Из Чехии в Украину уже поступило 12 грузов гуманитарной помощи общим весом около 45 тонн, в составе которой, в частности, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, легковые автомобили, а также другое оборудование и оборудование, необходимое для проведения восстановительных работ на объектах, подвергшихся российским атакам.

Особое внимание на встрече стороны уделили вопросам углубления сотрудничества в области возобновляемой и атомной энергетики. Чешская сторона подтвердила заинтересованность в реализации проектов, связанных с восстановлением и развитием украинского энергосектора, в частности, в области ветровой и солнечной энергетики. Обсуждались вопросы подготовки соответствующего меморандума между странами, который станет сигналом для бизнеса и частного капитала для участия в соответствующих совместных проектах.

Также участники встречи подтвердили взаимный интерес в развитии сотрудничества в водородной отрасли. В частности, обсуждались совместные исследования коридора газотранспортной сети Украины, Словакии и Чехии для транспортировки водорода, его использования для промышленности и других потребителей этих стран и в дальнейшем — Германии.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в атомной отрасли и взаимодействие на международном уровне для обеспечения ядерной и радиационной безопасности. От имени министра энергетики Германа Галущенко Ярослав Демченков поблагодарил Чехию, которая сопредседательствует в рабочей группе «Президентская Формула мира: радиационная и ядерная безопасность», за плодотворную работу и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве в этом направлении.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.