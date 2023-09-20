10 тысяч гривен ежемесячно. Как получить специальные выплаты для детей в Чехии — Finance.ua
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10 тысяч гривен ежемесячно. Как получить специальные выплаты для детей в Чехии

Личные финансы
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Украинские беженцы в Чехии могут получить пособие на детей с инвалидностью. Ежемесячные выплаты составляют 6600 чешских крон (около 10 700 грн).
Программа помощи рассчитана на детей младше 17 лет, имеющих временную защиту, сообщает ЮНИСЕФ.
Денежная помощь предоставляется ЮНИСЕФ в партнерстве с Чешским Красным Крестом и в координации с Министерством труда и социальных дел Чехии. Ожидается, что программа продлится до марта 2024 года.
Для того чтобы иметь право на участие в программе, есть следующие условия:
  • взрослый должен быть законным опекуном ребенка с инвалидностью, получившего временную защиту;
  • проживать в Чехии на момент обращения совместно с ребенком в одном домохозяйстве;
  • взрослый должен осуществлять уход за ребенком с инвалидностью.
Подать заявку можно онлайн или пригласить представителей программы на дом. За помощью можно обратиться по номеру: +420 277 079 800.
Перед тем, как заполнить форму, следует подготовить следующие документы:
  • паспорт гражданина Украины (национальное удостоверение личности или загранпаспорт);
  • свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
  • удостоверение ребенка с инвалидностью и действительную медицинскую справку. Если таких документов нет, программа обеспечит бесплатную оценку инвалидности врачом-терапевтом;
  • документ о временной защите ребенка;
  • документ, подтверждающий, что заявитель является законным представителем ребенка.
Чтобы получить финансовую помощь, необходимо указать международный номер банковского счета IBAN (только в чешском банке) законного представителя ребенка с инвалидностью.
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Детали конференции

По материалам:
РБК-Україна
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