Аренда квартир в Чехии подорожала: цены — Finance.ua

Аренда квартир в Чехии подорожала: цены Сегодня 20:03 — Недвижимость

Средняя арендная плата в Чехии заметно увеличилась, достигнув отметки 293 кроны за квадратный метр в третьем квартале (рост на 4,6% в квартальном исчислении). Наибольший рост цен наблюдался в Праге, где арендаторы платили в среднем 388 крон за квадратный метр, что на 4,3% больше, чем в предыдущем квартале, сообщили местные риэлторы.

Высокие процентные ставки продолжают создавать преграды для тех, кто стремится приобрести собственное жилье, а значит, растет интерес к аренде. Там, где спрос превышает предложение, цены обычно идут вверх.

Петр Гана, директор отдела недвижимости и строительства в Deloitte, подчеркнул, что средняя арендная плата в Чехии выросла более чем на 4%, что является относительно высоким ростом по сравнению с предыдущими периодами.

В Праге цены на аренду росли быстрее всего. В Праге 1 цена выросла на 8,2% и достигла 475 крон за квадратный метр. Аналогичный рост наблюдался в Праге 6 (7,7%, до 365 крон за квадратный метр), Праге 8 (7,3%, до 397 крон) и Праге 7 (7,2%, до 402 крон). Однако в Праге 3 цены на аренду оставались на уровне 410 крон за квадратный метр, и в Праге 9 они поднялись незначительно лишь на 1,6%, достигнув 371 кроны за квадратный метр.

За пределами столицы самая высокая арендная плата наблюдается в Брно, где средняя цена составляет 350 крон за квадратный метр. Далее следует Пардубице с ценой 266 крон за квадратный метр в месяц, а также Среднечешский край, Злин и Градец-Кралове.

Самая низкая арендная плата отмечается в Карловарском крае, где цена квадратного метра составляет 184 кроны в месяц. В Моравско-Силезском крае арендаторы платят 185 крон за квадратный метр, а в Устецком крае — 189 крон.

Самый быстрый квартальный рост арендной платы, который составил от 6 до 11%, был зафиксирован в Брно, Пардубице, Либерецком крае и Чешской-Будеевице.

Несмотря на общий рост арендных плат в большинстве регионов, средние цены на аренду снизились в четырех местах. Например, в Карловарском крае цена аренды упала на 2,1% в квартальном исчислении, в Йиглаве — на 1,7%, а в Среднечешском и Пардубицком краях — менее чем на 1%.

uamedia По материалам:

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