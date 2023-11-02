Коуч для ищущих работу: LinkedIn запустила чатбот с искусственным интеллектом — Finance.ua

Коуч для ищущих работу: LinkedIn запустила чатбот с искусственным интеллектом Сегодня 23:32 — Технологии&Авто

Коуч для ищущих работу: LinkedIn запустила чатбот с искусственным интеллектом

Соцсеть LinkedIn представила чатбот на основе искусственного интеллекта, который называют «коучем для соискателей работы», а также другие инструменты искусственного интеллекта для владельцев премиум-подписки.

Об этом пишет CNBC.

Предполагается, что благодаря чатботу пользователи смогут оценить, стоит ли заявка на работу их времени.

Платформа работает на базе GPT-4 от OpenAI. В среду, 1 ноября, доступ к ней начали предоставлять для некоторых премиум-пользователей.

Развертывание чата связано с объявлением LinkedIn о том, что количество пользователей соцсети превысило 1 млрд человек.

Читайте также LinkedIn уволит еще почти 700 сотрудников в рамках второй волны сокращений

Воспользоваться искусственным интеллектом можно, например, при рассмотрении вакансии, выбрав один из нескольких вопросов, таких как:

Подхожу ли я для этой работы?

Как я могу лучше всего представить себя для этой работы?

Первое из них побуждает чатбота проанализировать профиль и опыт пользователя LinkedIn и дать ответ типа: «Ваш профиль показывает, что вы имеете большой опыт в сфере маркетинга и планирования мероприятий, что соответствует этой должности». Также он может указать на потенциальные пробелы в опыте пользователя.

Кроме того, можно спросить, кто работает в компании, после чего чатбот пошлет несколько профилей сотрудников, которым пользователь может сообщить о том, что ищет работу в этой фирме. Такое сообщение можно также создать с помощью генеративного искусственного интеллекта.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.