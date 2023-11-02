Коуч для ищущих работу: LinkedIn запустила чатбот с искусственным интеллектом — Finance.ua
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Коуч для ищущих работу: LinkedIn запустила чатбот с искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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Коуч для ищущих работу: LinkedIn запустила чатбот с искусственным интеллектом
Коуч для ищущих работу: LinkedIn запустила чатбот с искусственным интеллектом
Соцсеть LinkedIn представила чатбот на основе искусственного интеллекта, который называют «коучем для соискателей работы», а также другие инструменты искусственного интеллекта для владельцев премиум-подписки.
Об этом пишет CNBC.
Предполагается, что благодаря чатботу пользователи смогут оценить, стоит ли заявка на работу их времени.
Платформа работает на базе GPT-4 от OpenAI. В среду, 1 ноября, доступ к ней начали предоставлять для некоторых премиум-пользователей.
Развертывание чата связано с объявлением LinkedIn о том, что количество пользователей соцсети превысило 1 млрд человек.
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Воспользоваться искусственным интеллектом можно, например, при рассмотрении вакансии, выбрав один из нескольких вопросов, таких как:
  • Подхожу ли я для этой работы?
  • Как я могу лучше всего представить себя для этой работы?
Первое из них побуждает чатбота проанализировать профиль и опыт пользователя LinkedIn и дать ответ типа: «Ваш профиль показывает, что вы имеете большой опыт в сфере маркетинга и планирования мероприятий, что соответствует этой должности». Также он может указать на потенциальные пробелы в опыте пользователя.
Кроме того, можно спросить, кто работает в компании, после чего чатбот пошлет несколько профилей сотрудников, которым пользователь может сообщить о том, что ищет работу в этой фирме. Такое сообщение можно также создать с помощью генеративного искусственного интеллекта.
По материалам:
Діло
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