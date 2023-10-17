LinkedIn уволит еще почти 700 сотрудников в рамках второй волны сокращений — Finance.ua
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LinkedIn уволит еще почти 700 сотрудников в рамках второй волны сокращений

Фондовый рынок
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LinkedIn уволит еще почти 700 сотрудников в рамках второй волны сокращений
LinkedIn уволит еще почти 700 сотрудников в рамках второй волны сокращений
Соцсеть LinkedIn объявила, что уволит 668 сотрудников в своих инженерных, HR и финансовых командах в рамках второго раунда сокращений в этом году на фоне замедления роста доходов.
Об этом пишет Reuters.
Эти сокращения, затрагивающие более 3% 20-тысячного персонала, прибавляются к десяткам тысяч потерь рабочих мест в этом году в технологическом секторе на фоне неопределенных экономических перспектив, пишет агентство.
«Пока мы адаптируем наши организационные структуры и оптимизируем процесс принятия решений, мы продолжаем инвестировать в стратегические приоритеты нашего будущего и гарантировать, что мы будем продолжать придавать ценность нашим клиентам», — говорится в сообщении LinkedIn.
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По данным рекрутинговой компании Challenger, Gray & Christmas, в первой половине года в технологическом секторе было уволено 141 516 работников по сравнению с около 6 тыс. год назад.
LinkedIn зарабатывает деньги за счет продажи рекламы и взимания платы за подписку с профессионалов в сфере рекрутинга.
В четвертом квартале 2023 финансового года доход LinkedIn увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом, в то время как в предыдущем квартале он вырос на 10%.
Ранее LinkedIn сократила 716 рабочих мест в связи с падением спроса, а также закрывает свое приложение для поиска работы в Китае.

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По материалам:
Економічна Правда
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