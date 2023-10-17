LinkedIn уволит еще почти 700 сотрудников в рамках второй волны сокращений — Finance.ua

LinkedIn уволит еще почти 700 сотрудников в рамках второй волны сокращений Сегодня 22:33 — Фондовый рынок

LinkedIn уволит еще почти 700 сотрудников в рамках второй волны сокращений

Соцсеть LinkedIn объявила, что уволит 668 сотрудников в своих инженерных, HR и финансовых командах в рамках второго раунда сокращений в этом году на фоне замедления роста доходов.

Об этом пишет Reuters.

Эти сокращения, затрагивающие более 3% 20-тысячного персонала, прибавляются к десяткам тысяч потерь рабочих мест в этом году в технологическом секторе на фоне неопределенных экономических перспектив, пишет агентство.

«Пока мы адаптируем наши организационные структуры и оптимизируем процесс принятия решений, мы продолжаем инвестировать в стратегические приоритеты нашего будущего и гарантировать, что мы будем продолжать придавать ценность нашим клиентам», — говорится в сообщении LinkedIn.

Читайте также LinkedIn добавит функции ИИ для облегчения поиска кандидатов на работу

По данным рекрутинговой компании Challenger, Gray & Christmas, в первой половине года в технологическом секторе было уволено 141 516 работников по сравнению с около 6 тыс. год назад.

LinkedIn зарабатывает деньги за счет продажи рекламы и взимания платы за подписку с профессионалов в сфере рекрутинга.

В четвертом квартале 2023 финансового года доход LinkedIn увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом, в то время как в предыдущем квартале он вырос на 10%.

Ранее LinkedIn сократила 716 рабочих мест в связи с падением спроса, а также закрывает свое приложение для поиска работы в Китае.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.