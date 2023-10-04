LinkedIn добавит функции ИИ для облегчения поиска кандидатов на работу — Finance.ua

LinkedIn добавит функции ИИ для облегчения поиска кандидатов на работу Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

LinkedIn добавит функции ИИ для облегчения поиска кандидатов на работу

Социальная сеть LinkedIn добавит функции искусственного интеллекта к своему основному бизнесу, что позволит рекрутерам находить кандидатов на работу, а специалистам по маркетингу создавать рекламные кампании.

Об этом сообщает Reuters.

Социальная сеть, принадлежащая корпорации Майкрософт, использует для разработки своих функций технологию OpenAI, создателя ChatGPT. Компания, доход которой за предыдущие 12 месяцев составил более 15 млрд долл., не планирует взимать дополнительную плату за новые функции.

Теперь компьютер, например, сможет спросить рекрутера, заинтересован ли он в квалифицированных кандидатах из другого города, где у компании также есть офисы, или люди, чьи должности не совпадают, но имеют схожие навыки.

LinkedIn добавляет подобные инструменты для профессионалов продаж, которые ищут потенциальных клиентов, а также представляет инструмент, который будет использовать искусственный интеллект для чтения веб-сайта компании и создания маркетинговой кампании для продуктов и услуг для бизнеса, которые затем будут запускаться на сайте LinkedIn.

LinkedIn имеет более 950 миллионов участников, подавляющее большинство из которых не платят за услугу. Его основным направлением деятельности является взыскание денег с рекрутеров, специалистов по маркетингу и продажам за доступ к его базе данных.

Економічна Правда По материалам:

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