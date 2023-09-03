Высшее образование не важно? Отчет LinkedIn показал, что работодателей все меньше интересуют дипломы соискателей — Finance.ua
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Высшее образование не важно? Отчет LinkedIn показал, что работодателей все меньше интересуют дипломы соискателей

Личные финансы
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Высшее образование не важно? Отчет LinkedIn показал, что работодателей все меньше интересуют дипломы соискателей
Высшее образование не важно? Отчет LinkedIn показал, что работодателей все меньше интересуют дипломы соискателей
По данным LinkedIn, работодатели стали реже указывать требования к уровню образования в описании вакансий. Вместо них интересуют hard и soft skills соискателей.
Об этом пишет Work.ua.
«Новых выпускников ждут плохие новости, поскольку HR смещают внимание с дипломов на рекрутинг на основе квалификации», — такое заключение сделало издание Business Insider на основе отчета от LinkedIn.
«Рекрутинг на основе реальных навыков, а не дипломов об образовании, должен стать золотым стандартом найма», — одно из ключевых мнений исследования.
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Опрос показал, что 75% специалистов по подбору персонала прежде всего обращают внимание на конкретные навыки кандидата, а не на другие характеристики, например образование.
Авторы исследования обращают внимание, что в Великобритании за год на 90% выросла доля вакансий, где образование не было обязательным условием. Также в США 20% предложений о работе не содержат требования даже о дипломе бакалавра, тогда как в 2021 году таких вакансий было всего 15%. Подчеркнем, что речь идет именно о вакансиях, размещенных на LinkedIn.
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Общую тенденцию разделяют и компании, у которых всегда были строгие критерии отбора соискателей: IBM, Accenture, Dell, Bank of America, Google, Tesla и т. д. «Степень всегда будет критически важна для определенной работы, но есть ряд захватывающих возможностей и альтернативных путей для людей, которые не учились в университете», — подчеркивает Джош Графф, управляющий директор LinkedIn.
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Какие навыки ищут работодатели? Другой отчет LinkedIn — Future of Work — показывает, что 92% руководителей компаний в США ожидают от кандидатов таких качеств:
  • коммуникабельность;
  • гибкость;
  • профессиональная этика;
  • работа в команде;
  • умение проводить презентации;
  • самоконтроль.
Но также из отчета LinkedIn понятно, что смещение акцентов с дипломов на реальные компетенции не прихоть, а необходимость. Ведь крупные компании указывают на низкое качество образования и недостаточную квалификацию выпускников. В частности, KPMG, PWC и Deloitte пришлось вводить дополнительное обучение, чтобы адаптировать новичков к работе.
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Снижение качества образования авторы отчета связывают с пандемией и удаленным форматом обучения. Проблема, очевидно, актуальна и для Украины, ведь в условиях войны большая часть учебных заведений преподает дистанционно и сталкивается с рядом трудностей.
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По материалам:
Finance.ua
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