Высшее образование не важно? Отчет LinkedIn показал, что работодателей все меньше интересуют дипломы соискателей — Finance.ua

Высшее образование не важно? Отчет LinkedIn показал, что работодателей все меньше интересуют дипломы соискателей Сегодня 18:49 — Личные финансы

Высшее образование не важно? Отчет LinkedIn показал, что работодателей все меньше интересуют дипломы соискателей

По данным LinkedIn, работодатели стали реже указывать требования к уровню образования в описании вакансий. Вместо них интересуют hard и soft skills соискателей.

Об этом пишет Work.ua.

«Новых выпускников ждут плохие новости, поскольку HR смещают внимание с дипломов на рекрутинг на основе квалификации», — такое заключение сделало издание Business Insider на основе отчета от LinkedIn

«Рекрутинг на основе реальных навыков, а не дипломов об образовании, должен стать золотым стандартом найма», — одно из ключевых мнений исследования.

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Опрос показал, что 75% специалистов по подбору персонала прежде всего обращают внимание на конкретные навыки кандидата, а не на другие характеристики, например образование.

Авторы исследования обращают внимание, что в Великобритании за год на 90% выросла доля вакансий, где образование не было обязательным условием. Также в США 20% предложений о работе не содержат требования даже о дипломе бакалавра, тогда как в 2021 году таких вакансий было всего 15%. Подчеркнем, что речь идет именно о вакансиях, размещенных на LinkedIn.

Общую тенденцию разделяют и компании, у которых всегда были строгие критерии отбора соискателей: IBM, Accenture, Dell, Bank of America, Google, Tesla и т. д. «Степень всегда будет критически важна для определенной работы, но есть ряд захватывающих возможностей и альтернативных путей для людей, которые не учились в университете», — подчеркивает Джош Графф, управляющий директор LinkedIn.

Какие навыки ищут работодатели? Другой отчет LinkedIn — Future of Work — показывает, что 92% руководителей компаний в США ожидают от кандидатов таких качеств:

коммуникабельность;

гибкость;

профессиональная этика;

работа в команде;

умение проводить презентации;

самоконтроль.

Но также из отчета LinkedIn понятно, что смещение акцентов с дипломов на реальные компетенции не прихоть, а необходимость. Ведь крупные компании указывают на низкое качество образования и недостаточную квалификацию выпускников. В частности, KPMG, PWC и Deloitte пришлось вводить дополнительное обучение, чтобы адаптировать новичков к работе.

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Снижение качества образования авторы отчета связывают с пандемией и удаленным форматом обучения. Проблема, очевидно, актуальна и для Украины, ведь в условиях войны большая часть учебных заведений преподает дистанционно и сталкивается с рядом трудностей.

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