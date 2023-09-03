Высшее образование не важно? Отчет LinkedIn показал, что работодателей все меньше интересуют дипломы соискателей — Finance.ua

Высшее образование не важно? Отчет LinkedIn показал, что работодателей все меньше интересуют дипломы соискателей
По данным LinkedIn, работодатели стали реже указывать требования к уровню образования в описании вакансий. Вместо них интересуют hard и soft skills соискателей.
Об этом пишет Work.ua.
«Новых выпускников ждут плохие новости, поскольку HR смещают внимание с дипломов на рекрутинг на основе квалификации», — такое заключение сделало издание Business Insider на основе отчета от LinkedIn.
«Рекрутинг на основе реальных навыков, а не дипломов об образовании, должен стать золотым стандартом найма», — одно из ключевых мнений исследования.
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Опрос показал, что 75% специалистов по подбору персонала прежде всего обращают внимание на конкретные навыки кандидата, а не на другие характеристики, например образование.
Авторы исследования обращают внимание, что в Великобритании за год на 90% выросла доля вакансий, где образование не было обязательным условием. Также в США 20% предложений о работе не содержат требования даже о дипломе бакалавра, тогда как в 2021 году таких вакансий было всего 15%. Подчеркнем, что речь идет именно о вакансиях, размещенных на LinkedIn.
Общую тенденцию разделяют и компании, у которых всегда были строгие критерии отбора соискателей: IBM, Accenture, Dell, Bank of America, Google, Tesla
и т. д. «Степень всегда будет критически важна для определенной работы, но есть ряд захватывающих возможностей и альтернативных путей для людей, которые не учились в университете», — подчеркивает Джош Графф, управляющий директор LinkedIn.
Какие навыки ищут работодатели? Другой отчет LinkedIn — Future of Work — показывает, что 92% руководителей компаний в США ожидают от кандидатов таких качеств:
- коммуникабельность;
- гибкость;
- профессиональная этика;
- работа в команде;
- умение проводить презентации;
- самоконтроль.
Но также из отчета LinkedIn понятно, что смещение акцентов с дипломов на реальные компетенции не прихоть, а необходимость. Ведь крупные компании указывают на низкое качество образования и недостаточную квалификацию выпускников. В частности, KPMG, PWC и Deloitte пришлось вводить дополнительное обучение, чтобы адаптировать новичков к работе.
Снижение качества образования авторы отчета связывают с пандемией и удаленным форматом обучения. Проблема, очевидно, актуальна и для Украины, ведь в условиях войны большая часть учебных заведений преподает дистанционно и сталкивается с рядом трудностей.
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