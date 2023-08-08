Среди каких вакансий для ІТ-специалистов самая большая конкуренция — исследование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Среди каких вакансий для ІТ-специалистов самая большая конкуренция — исследование

Личные финансы
83
Среди каких вакансий для ІТ-специалистов самая большая конкуренция — исследование
Среди каких вакансий для ІТ-специалистов самая большая конкуренция — исследование
В июле 2023 года количество вакансий не увеличилось, но зарплаты продолжают расти. Конкуренция соискателей, равно как и дефицит кадров, придерживается довоенного уровня. Большинству украинцев гораздо легче найти работу, чем в прошлом году, кроме ІТ-специалистов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

Ситуация по областям

Конкуренция соискателей за работу в ІТ фактически остается на уровне июня с незначительным отклонением в пределах -1%.
Самая высокая конкуренция остается в Киевской, Винницкой, Харьковской, Львовской и Сумской областях.
Самая низкая — в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской и Ивано-Франковской области.
Среди каких вакансий для ІТ-специалистов самая большая конкуренция — исследование

Конкуренция по должностям

Самая высокая конкуренция продолжает удерживаться по должностям диджитал-специалистов преимущественно в сфере ІТ: javascript-программист, программист Java, Python-программист, а также копирайтер, специалист чата и видеомонтажер.
В частности, желающих работать на должностях верстальщик и Front-end программист более чем в 30 раз больше, а на должностях с низким порогом входа — тестировщик и UI/UX дизайнер более чем в 10 раз больше, чем продавцом или водителем.
Самая низкая конкуренция — более чем в 10 раз по рынку — по должностям медицинских специалистов: гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, а также заведующий аптекой и производственных специалистов — технолог кондитерского производства, сборщик поездов, рихтовщик, автослесарь.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.