Среди каких вакансий для ІТ-специалистов самая большая конкуренция — исследование Сегодня 12:05 — Личные финансы

Среди каких вакансий для ІТ-специалистов самая большая конкуренция — исследование

В июле 2023 года количество вакансий не увеличилось, но зарплаты продолжают расти. Конкуренция соискателей, равно как и дефицит кадров, придерживается довоенного уровня. Большинству украинцев гораздо легче найти работу, чем в прошлом году, кроме ІТ-специалистов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

Ситуация по областям

Конкуренция соискателей за работу в ІТ фактически остается на уровне июня с незначительным отклонением в пределах -1%.

Самая высокая конкуренция остается в Киевской, Винницкой, Харьковской, Львовской и Сумской областях.

Самая низкая — в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской и Ивано-Франковской области.

Конкуренция по должностям

Самая высокая конкуренция продолжает удерживаться по должностям диджитал-специалистов преимущественно в сфере ІТ: javascript-программист, программист Java, Python-программист, а также копирайтер, специалист чата и видеомонтажер.

В частности, желающих работать на должностях верстальщик и Front-end программист более чем в 30 раз больше, а на должностях с низким порогом входа — тестировщик и UI/UX дизайнер более чем в 10 раз больше, чем продавцом или водителем.

Самая низкая конкуренция — более чем в 10 раз по рынку — по должностям медицинских специалистов: гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, а также заведующий аптекой и производственных специалистов — технолог кондитерского производства, сборщик поездов, рихтовщик, автослесарь.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.