Массовые увольнения в прошлом. Аналитики ожидают увеличения технических вакансий уже в ближайшее время — Finance.ua

Массовые увольнения в прошлом. Аналитики ожидают увеличения технических вакансий уже в ближайшее время Сегодня 18:17 — Личные финансы

Массовые увольнения в прошлом. Аналитики ожидают увеличения технических вакансий уже в ближайшее время

Аналитики из Bernstein Research считают, что увольнения технарей закончились и в ближайшем будущем, вероятно, нас ждет увеличение количества открытых вакансий.

Об этом сообщил Insider.

Массовые увольнения уже в прошлом?

Последнее обновление показало 4 937 увольнений в технологическом секторе за август на данный момент. Если ничего не изменится, то за месяц должно быть около 11 тысяч увольнений.

Это значительно меньше, чем за первые шесть месяцев 2023 года, когда было уволено более 300 000 работников, или в среднем 51 тыс. в месяц.

«Спад вакансий закончился. Увольнения технических работников резко замедлились. Когда наем станет ускоряться?» — пишут Bernstein Research.

В большой степени на статистику повлияли компании-разработчики ИИ.

В этом году ИИ-стартапы собрали миллиарды долларов, и когда они, например, не покупают графические процессоры от Nvidia, тратят часть своих денег на наем специалистов по искусственному интеллекту.

К примеру, сейчас на веб-сайте OpenAI 60 открытых вакансий.

Большинство крупных технологических компаний также прекратили увольнения, а некоторые даже начали снова нанимать сотрудников, которых уволили всего несколько месяцев назад.

Meta сократила 25% своей рабочей силы в нескольких раундах сокращений. А сейчас компания начала возвращать часть из них на работу.

В январе Amazon сократил 25 тысяч сотрудников. Однако уже в феврале вице-президент по персоналу Ян Уилсон сообщал, что компания начинает повторно нанимать некоторых уволенных работников.

Highload По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.