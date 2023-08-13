ТОП-10 стран-экспортеров ІТ-услуг из Украины — Finance.ua

ТОП-10 стран-экспортеров ІТ-услуг из Украины
Главными рынками для Украины остаются США и Великобритания, в частности, их компании часто выступают налоговыми резидентами Мальты и Кипра, занимающими ведущие позиции по экспорту ІТ-услуг.
По данным Национального банка Украины, в первом полугодии 2023 г. перечень стран-лидеров по экспорту украинских ІТ-услуг остается неизменным по сравнению с прошлыми годами:
- США (40,26%),
- Мальта (8.8%),
- Великобритания (7.87%).
Далее рейтинг выглядит следующим образом:
- Кипр — 4,85%,
- Израиль — 4,46%,
- Швейцария — 4,19%,
- Германия — 3,83%,
- Эстония — 2,26%,
- Польша — 2,20%,
- Нидерланды — 1,99%.
Лондонский офис Ассоциации IT Ukraine развивает международное направление и активно работает не только на рынке Великобритании, но и в Германии (3.83%), Ирландии (1.45%), Дании (1.53%), Швеции (1.48%) и Норвегии (0.73%). Скандинавские страны демонстрируют высокие показатели выручки и ежегодно входят в рейтинг ТОП-20 стран-экспортеров ІТ-услуг из Украины.
Наблюдается тренд по росту заинтересованности украинским ІТ на рынках Центральной и Восточной Европы, стран Ближнего Востока, в частности ОАЭ (1.64%), а также перспективы в Восточной Азии, в частности, Японии, Китае и Гонконге, единственный в Восточном регионе входит в ТОП-20 экспортеров украинских ІТ-услуг.
Япония активно интересуется украинским ІТ, в частности, в 2023 году в Токио и других городах страны планируется несколько индустриальных событий, которые позволят узнать больше о перспективах дальнейшего сотрудничества.
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