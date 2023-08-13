ТОП-10 стран-экспортеров ІТ-услуг из Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 стран-экспортеров ІТ-услуг из Украины

Казна и Политика
60
ТОП-10 стран-экспортеров ІТ-услуг из Украины
ТОП-10 стран-экспортеров ІТ-услуг из Украины
Главными рынками для Украины остаются США и Великобритания, в частности, их компании часто выступают налоговыми резидентами Мальты и Кипра, занимающими ведущие позиции по экспорту ІТ-услуг.
По данным Национального банка Украины, в первом полугодии 2023 г. перечень стран-лидеров по экспорту украинских ІТ-услуг остается неизменным по сравнению с прошлыми годами:
  • США (40,26%),
  • Мальта (8.8%),
  • Великобритания (7.87%).
Далее рейтинг выглядит следующим образом:
  • Кипр — 4,85%,
  • Израиль — 4,46%,
  • Швейцария — 4,19%,
  • Германия — 3,83%,
  • Эстония — 2,26%,
  • Польша — 2,20%,
  • Нидерланды — 1,99%.
Лондонский офис Ассоциации IT Ukraine развивает международное направление и активно работает не только на рынке Великобритании, но и в Германии (3.83%), Ирландии (1.45%), Дании (1.53%), Швеции (1.48%) и Норвегии (0.73%). Скандинавские страны демонстрируют высокие показатели выручки и ежегодно входят в рейтинг ТОП-20 стран-экспортеров ІТ-услуг из Украины.
Читайте также
Наблюдается тренд по росту заинтересованности украинским ІТ на рынках Центральной и Восточной Европы, стран Ближнего Востока, в частности ОАЭ (1.64%), а также перспективы в Восточной Азии, в частности, Японии, Китае и Гонконге, единственный в Восточном регионе входит в ТОП-20 экспортеров украинских ІТ-услуг.
Япония активно интересуется украинским ІТ, в частности, в 2023 году в Токио и других городах страны планируется несколько индустриальных событий, которые позволят узнать больше о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.