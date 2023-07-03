В мае экспорт ІТ-услуг из Украины вырос на 9,5% по сравнению с прошлым месяцем — Finance.ua

В мае экспорт ІТ-услуг из Украины вырос на 9,5% по сравнению с прошлым месяцем Сегодня 11:15 — Технологии&Авто

В мае экспорт ІТ-услуг из Украины вырос на 9,5% по сравнению с прошлым месяцем, Фото: freepik.com

В мае объем экспорта ІТ-услуг из Украины составил 590 млн долларов, что на 9,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает львовский ІТ кластер со ссылкой на данные НБУ.

«Украинской экономике это принесло на $51 миллион больше по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время эти показатели на 1,8% или $11 млн меньше по сравнению с маем прошлого года», — сказано в сообщении.

Инфографика: itcluster.lviv.ua

«Если взглянуть на итог экспорта ІТ-услуг за 5 месяцев текущего года — $2,8 миллиарда — то мы все еще наблюдаем падение», — говорят во Львовском ІТ Кластере.

Совокупная экспортная выручка ІТ-услуг за январь-май составляет на 12% меньше, чем в аналогичный период в 2022 году. Разница по периодам в долларовом эквиваленте — $374 миллиона.

По словам СЭО львовского ІТ кластера, в мае этого года доля ІТ в структуре всего экспорта услуг составила 41%. В этот же период в прошлом году — 47,5%. При имеющейся тенденции есть все шансы закончить 2023 год с таким же показателем по выручке, как и 2022 — 7,3 млрд долл.

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