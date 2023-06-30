ТОП-10 ІТ-компаний Украины, уплативших больше всего налога на прибыль (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 ІТ-компаний Украины, уплативших больше всего налога на прибыль (инфографика) Сегодня 10:02 — Фондовый рынок

ТОП-10 ІТ-компаний Украины, уплативших больше всего налога на прибыль (инфографика)

В 2022 году для ІТ-компаний начал действовать особый налоговый режим в рамках резидентства Дія.City. Он позволяет выбрать особые условия налогообложения налогом на прибыль, а именно Налог на выведенный капитал (ННВК) по ставке 9%. Воспользоваться этой возможностью компании могли только начиная со второго квартала 2022 года. По задумке, ННВК должен уменьшить налоговую нагрузку на компании.

На самом деле компании, ставшие резидентами Дія.City, по-разному изменили эффективную ставку налогообложения в 2022 году. По крайней мере, три украинские продуктовые компании существенно ее уменьшили: ООО «Финтех бэнд», «Уапром» и «Неткрекер». В то же время, для других резидентов она не изменилась, а для некоторых даже увеличилась.

О том, какие ІТ-компании больше всего пополнили госбюджет налогом на прибыль в 2022 году, сообщают BRDO.

Крупнейшим плательщиком налога на прибыль стала крупнейшая сервисная компания ООО «Эпам Системз»: они оплатили больше, чем пять последующих вместе взятых.

На втором месте — глобальная сервисная компания ООО «Глобаллоджик Украина»,

на третьем — продуктовая ООО «Финтех бэнд».

Налог на прибыль составляет 18%, однако не все компании платят именно столько из-за особенностей учета.

К примеру, ООО «Первая студия девелопмент» — разработчик видеоигры World of Tanks — уплатил налог на прибыль по эффективной ставке 23,6%. Украинская сервисная компания ООО «Софтсерв индустрия» — по ставке 23,1%. В то же время, есть и компании, которые платят меньше: ООО «Эпам диджитал» и ООО «Метинвест диджитал» уплатили по ставкам 1,2% и 1,3% соответственно.

Различие между номинальной ставкой налога на прибыль и эффективной ставкой может объясняться особенностями учетных политик компании, наличием налоговых кредитов или обязательств, применением особых налоговых режимов и т. п.

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