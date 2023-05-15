Как украинские ІТ-компании нанимают джуниоров во время войны (аналитика) — Finance.ua

Как украинские ІТ-компании нанимают джуниоров во время войны (аналитика) Сегодня 13:02 — Личные финансы

Как украинские ІТ-компании нанимают джуниоров во время войны (аналитика)

DOU провел исследование, сколько Trainee/Junior-специалистов ІТ-компаниям требовалось в 2022 году, с помощью каких каналов их наняли и каковы планы по найму начинающих в 2023-м. В опросе приняли участие 40 ІТ-компаний. Всего за прошлый год они наняли 3989 начинающих в Украине и 185 за рубежом (учитывали только тех, кто платит налоги в Украине), больше всего Software Engineers и Support-специалистов. К сожалению, в 2023 году почти половина опрошенных компаний не будет приглашать на работу новых джуниоров вовсе, у остальных — планы скромнее.

Стоит отметить, что многие компании не принимали участия в опросе, поскольку прекратили нанимать джуниоров с 24 февраля 2022 года и ныне не возобновили наем или приняли за год всего несколько новых людей. Одна компания, не представленная в статье, сообщила, что часть начинающих, трудоустроившихся в прошлом году, попали под сокращение.

Если посмотреть на результаты исследования прошлых лет: в 2019 году — 55 компаний пригласили на работу более 5370 начинающих, в 2020 году — 89 IT-компаний наняли более 4500 молодых специалистов, за 2021 год нет данных, так как не проводили исследование. Динамика отрицательная, но все же, несмотря на войну, наем джуниоров в прошлом году продолжался.

Положительную динамику сохранили только ZONE3000 и Sigma Software. Другие компании продолжали брать начинающих, хоть и в объемах поменьше.

Под джуниорами подразумеваются специалисты без опыта работы или с опытом менее года (в некоторых компаниях такие специалисты носят название Trainee или Intern).

Два года назад опрошенные компании большинство джуниоров наняли в Киеве, Харькове и Львове (причем лидировал Харьков), но ситуация изменилась. Больше всего работодателей в прошлом году пригласили во Львове и Киеве. Более 200 человек приходится на Днепр, Харьков и Ивано-Франковск. Хоть и в незначительных объемах, но нанимают джуниоров во всех регионах Украины.

Если посмотреть на отдельные специализации, в лидерах — Software Engineers и Support-специалисты. Большая потребность была в QA-специалистах. Среди других популярных направлений для джуниоров — DevOps, Admin and Operations, Marketing, Design и Data Science.

Среди разработчиков больше всего компании наняли Java, Front-end и .NET-специалистов. Меньше всего — Go, PHP и Scala.

Почти половина компаний не планирует набирать новых начинающих. А те, кто нанимает джуниоров, будут это делать в незначительных объемах (до 20 или 50 специалистов).

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