Состояние украинского ІТ-рынка во время войны. Повышали ли зарплаты айтишникам в течение года (инфографика) — Finance.ua
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Состояние украинского ІТ-рынка во время войны. Повышали ли зарплаты айтишникам в течение года (инфографика)

Личные финансы
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Состояние украинского ІТ-рынка во время войны. Повышали ли зарплаты айтишникам в течение года (инфографика)
Состояние украинского ІТ-рынка во время войны. Повышали ли зарплаты айтишникам в течение года (инфографика)
За последний год большинство компаний пытались в полной мере выполнять свои финансовые обязательства перед сотрудниками. Только 15% опрошенных отметили, что компания урезала выплаты после начала полномасштабного вторжения: чаще всего, бонусы (9%), реже — зарплаты и другие денежные выплаты (по 5%).
Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.
Инфографика: Dou
Инфографика: Dou

В каких компаниях чаще всего уменьшали зарплаты

Чаще всего урезание практиковали государственные и коммунальные предприятия и организации — об уменьшении размера выплат сказали 39% сотрудников.
Продуктовые компании тоже несколько чаще уменьшали зарплаты и бонусы (об этом сообщили 17% их сотрудников) по сравнению с аутсорсинговыми и аутстафинговыми компаниями и стартапами (13–14%).

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Крупные компании от 200 сотрудников пытались не урезать зарплаты. Только 3–5% специалистов заметили, что компания урезала зарплаты, против 8% среди сотрудников компаний поменьше. Бонусы чаще всего уменьшали компании на 10–50 сотрудников (11%).

Задержки в выплате зарплат

Задержки в выплате зарплат или бонусов в течение последнего года тоже были крайне редки: только 8% опрошенных сказали, что компания задерживала платежи, а 4% отметили, что задерживают сейчас.
В мелких и средних компаниях это бывало чаще, чем в крупных. 17% специалистов в компаниях до 10 человек сообщили, что выплаты задерживались, против 3% в компаниях на 1000 и более сотрудников.
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Государственные предприятия и организации, стартапы и продуктовые компании задерживали выплаты сотрудникам несколько чаще аутсорсинговых и аутстафинговых.
Инфографика: Dou
Инфографика: Dou

Пересмотр зарплат

У 39% специалистов был плановый пересмотр зарплаты за последний год. 11% получили повышение зарплаты из-за смены тайтла. У 43% опрошенных не было повышения зарплаты за последний год.
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Аутсорсинговые, аутстафинговые и продуктовые компании чаще увеличивали зарплаты своим сотрудникам: около половины их специалистов получили повышение. Стартапы и государственные и коммунальные предприятия делали это реже: повышение получили 36% и 29% их сотрудников.
Инфографика: Dou
Инфографика: Dou
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По материалам:
Dou
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