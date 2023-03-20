IT-рынок труда во время войны: 13% айтишников без работы, еще половина боится ее лишиться — Finance.ua

IT-рынок труда во время войны: 13% айтишников без работы, еще половина боится ее лишиться Сегодня 17:02 — Личные финансы

IT-рынок труда во время войны: 13% айтишников без работы, еще половина боится ее лишиться

В феврале 2023 года DOU провели большой опрос украинских ІТ-специалистов, чтобы понять, что происходит на рынке труда.

Из интересного: 16% айтишников были уволены из проекта или компании после 24 февраля 2022-го, а 38% специалистов в Украине считают, что количество рабочих мест в IT в этом году уменьшится.

Сколько айтишников сидят без работы

Ситуация с занятостью одинакова как среди специалистов в Украине, так и среди выехавших за границу. 84% опрошенных (кроме тех, кто ищет первую работу в ІТ) сейчас работают. 9% потеряли работу и ищут новую, еще 4% — на бенче или в неоплачиваемом отпуске. Еще 2% не работают, но и не ищут работу (декретный отпуск, сабатикал и т.п.).

Несмотря на это, почти нет специалистов, которые сменили бы ІТ на другую сферу — как среди начинающих, так и среди опытных айтишников.

40% специалистов искали новую компанию или проект

Хотя 84% опрошенных сейчас работают, 40% пришлось искать новую компанию или проект в 2022 году как в Украине, так и за рубежом. Только 60% айтишников продолжили работать в своей компании или проекте после начала полномасштабного вторжения.

Несмотря на полномасштабную войну, нередко специалисты сами покидали компании: 14% опрошенных в 2022-м ушли из компании по собственной инициативе. Чаще других решили увольняться специалисты уровня Senior (17%), DevOps/SRE (26%), специалисты по продажам (24%), маркетингу, PR, SEO (17%). Реже других сами покидали компании или проекты тестировщики (9%). Среди мотивов людей, которые по собственному желанию ушли из компании, временно не работают и не ищут работу — потребность сделать перерыв, отдохнуть.

Как и в Украине, за границей чаще всего теряли работу украинские айтишники уровня мидл и ниже. 18% медлов и 22% джунов за границей не работают: на бенче 5% и 6% соответственно лишились работы и ищут новую — 10% и 13%. Чаще всего за границей продолжают работать лиды — 93% из них.

Чаще всего теряли работу ІТ-специалисты из таких городов:

Хмельницкого (29% потеряли работу, попали на бенч или сделали паузу в работе),

Полтавы (28%),

Чернигова (23%),

Черновцов (21%),

Одессы (20%).

Среди выехавших за границу айтишников продолжают работать около 90% специалистов в Польше, Румынии, Болгарии и Турции. В поисках новой работы чаще всего айтишники, уехавшие в Великобританию и США (около 20%)

Прогнозы на 2023 год: будет ли хуже

Украинские ІТ-специалисты пессимистично оценивают перспективы отрасли на 2023 год: 38% специалистов в Украине и 48% за рубежом считают, что в 2023 году украинское ІТ ожидает уменьшения количества рабочих мест.

Опытные специалисты и те, кто общается с клиентами, дают худшие прогнозы, чем остальные: более 40% сеньоров, лидов, архитекторов, СЕО/СТО, а также специалистов по менеджменту проектов и продаж в Украине считают, что ситуация будет ухудшаться.

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Нынешняя ситуация с работой тоже влияет на оценку ІТ-специалистом будущего. Около половины опрошенных, которые лишились работы и ищут новую, считают, что состояние индустрии будет ухудшаться. Трудоустроенные чаще считают, что ситуация станет лучше или останется такой, как сегодня.

Ожидания с 2023 года влияют на желание специалистов уехать за границу. 34% мужчин хотели бы покинуть страну, если бы была такая возможность. Среди тех, кто считает, что этот год будет хуже предыдущего в контексте работы, уехали бы уже 43%.

Опытные специалисты несколько чаще говорят о желании релоцироваться за границу: хотели бы переехать 38% архитекторов и 36% сеньоров против 27% интернов и 32% джунов.

Около половины украинских айтишников боятся увольнений: 48% специалистов в Украине и 45% за рубежом отметили, что немного или сильно переживают из-за возможной потери работы. Наиболее обеспокоены этим специалисты, которые попали на бенч или в неоплачиваемый отпуск — более 70% из них. Опыт увольнения в 2022 году тоже влияет, но только на специалистов, которые находятся в Украине: 61% увольняемых в 2022 году и нашедших новую работу после этого волнуются из-за риска снова потерять ее.

Тестировщиков чаще других беспокоит возможная потеря работы: 59% специалистов в Украине и 52% за границей. В Украине чаще других по этому поводу выражают обеспокоенность специалисты по HR и рекрутингу (49%), дизайнеры (49%), РМ и аналитики (по 48%). 53% HR и оказавшихся за рубежом рекрутеров переживают из-за риска потерять место.

В Украине чаще озабочены возможными увольнениями специалисты на позициях от интернов до сеньоров, а лиды и архитекторы чувствуют себя увереннее. Среди переехавших за границу специалистов нет четкой привязки к тайтлу: этим вопросом обеспокоены более 50% как джунов, так и архитекторов.

Несмотря на сложности с поиском работы, 74% опрошенных считают, что в 2023 году ІТ-сфера не потеряет своей привлекательности для новичков и количество желающих начать карьеру будет здесь расти. Чаще такое мнение высказывают те, кто сам ищет первую работу в ІТ, интерны и джуны (около 80%). ІТ-специалисты, которые сейчас ищут работу или оказались на бенче, напротив, реже думают, что количество новичков в ІТ в 2023 году будет расти.

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