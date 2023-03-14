В какие страны выезжают украинские айтишники: направления, доходы и проблемы — Finance.ua

В какие страны выезжают украинские айтишники: направления, доходы и проблемы Сегодня 16:06 — Личные финансы

В какие страны выезжают украинские айтишники: направления, доходы и проблемы

В октябре-ноябре 2022 года DOU провели опрос украинских ІТ-специалистов, живущих сейчас за рубежом. Узнавали об их мотивации релоцироваться, выборе страны, удовлетворенности переездом, планах на возвращение и т.д. Вот самое интересное из исследования.

Легче всего айтишникам было адаптироваться в Хорватии, а больше всего сложностей их ждало в Германии; 18% специалистов нашли новую работу за рубежом, а покупательная способность выросла только на 11%.

До войны, более полутора лет назад, из Украины чаще всего ехали разработчики (58% ІТ-специалистов). За последние полтора года среди выезжавших за границу разработчиков было всего 42%. Еще активнее, чем ранее, релоцировались QA (16% против 12% ранее), РМ (11% против 7%), HR и дизайнеры (по 6% против 2%), спецы по маркетингу (4% против 2%).

Польша — основная страна для релокации, Португалия — новое направление

География перемещений зависит от того, когда специалист уехал из Украины. Польша стала самым популярным направлением для переезда после начала полномасштабной войны (здесь сейчас живут 34% переехавших в этот период). Хотя и до войны эту локацию выбирали едва ли не чаще всего.

На втором месте по популярности — Германия, Испания и Португалия (сюда за последние 1,5 года переехали по 7% опрошенных), на третьем — Великобритания и Канада (5% и 4%).

Выехавшие за несколько месяцев до начала войны специалисты несколько чаще выбирали страны у моря: Португалию (10%), Испанию (8%), Турцию (5%), Кипр (3%). Многие отмечали, что были в отпуске, когда началось вторжение.

Чаще всего за последние полтора года украинские ІТ-специалисты ехали в Варшаву, Краков (здесь живут 9% и 8% опрошенных), а также во Вроцлав (6%). Айтишники активно переезжали в эти города и до войны, поэтому можно сказать, что здесь размещаются крупнейшие украинские ІТ-сообщества за рубежом.

Далее популярны Прага и Лиссабон (по 3%). В Прагу, как и в Варшаву, Краков и Вроцлав, украинские ІТ-специалисты релоцировались и до войны. А Лиссабон — новое направление, до войны сюда мало кто переезжал. Еще один город в Португалии, который выбирают айтишники, — Порту (2% релоцированных).

Выехавшие за последние полтора года специалисты часто меняли локации: только 48% из них жили в одной стране за границей, а 52% по крайней мере раз переезжали из страны в страну.

Что с деньгами

Большинство релоцированных за прошедшие полтора года за границу специалистов отмечают ухудшение материального положения: у 25% уменьшился доход, а у 60% снизилась покупательная способность.

Айтишники, нашедшие новую работу за границей, оценивают свое материальное положение лучше тех, кто продолжает работать на украинский проект.

У 60% людей, нашедших новую работу, вырос доход, в то время как у 78% работающих на украинскую компанию доходы не изменились или уменьшились. Больше всего они выросли у специалистов, нашедших новую работу в Канаде (указали 87% опрошенных из этой страны). Меньше всего — в Германии: доход вырос у половины опрошенных, а у 27% зарплата на новой работе уменьшилась.

За рубежом уровень благосостояния украинских ІТ-специалистов чаще всего падает: у 60% переехавших в течение последнего года уменьшилась покупательная способность. В частности, у тех, кто продолжает работать на украинском проекте: у 48% она несколько уменьшилась, а у 15% сильно уменьшилась. Несколько лучше ситуация у айтишников, которые нашли работу за границей, хотя у 47% покупательная способность тоже снизилась (незначительно или сильно). Однако 27% все же смогли найти работу, что помогло повысить покупательную способность (среди работающих на украинскую компанию она выросла лишь в 8%).

Увеличение доходов за границей не всегда означает улучшение уровня жизни: доходы выросли у 29% специалистов, выехавших за границу за последний год, а покупательская способность выросла только у 11%. Похоже, что большие деньги не всегда могут покрыть разницу в ценах и налогах за границей.

Чаще всего падение покупательной способности отмечали специалисты, переехавшие в Португалию (70%) и Германию (69%).

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Удается ли экономить? Несмотря на уменьшение покупательной способности за рубежом, доходов украинских ІТ-специалистов преимущественно достаточно для того, чтобы экономить: у 83% опрошенных остаются деньги после необходимых ежемесячных расходов.

Лучше всего получается экономить у разработчиков (остаются средства у 89% из них) и специалистов уровня Middle и выше (более 80% могут экономить).

С какими проблемами сталкиваются

Среди основных проблем, с которыми столкнулись специалисты, трудности с поиском жилья в новой стране (возникли у 48% опрошенных), языковой барьер (46%) и отсутствие семьи, друзей, привычного круга общения (44%). Для 32% сложностью стала внезапность и плохая подготовленность переезда, а для четверти опрошенных — материальные проблемы.

Выехавшие незадолго до войны специалисты чаще тех, кто выехал после начала боевых действий, упоминали бюрократию, трудности с оформлением виз и других документов (27% против 17%).

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