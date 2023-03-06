В Украине стало на 8 тыс. меньше айтишников. Где работает больше всего IT-специалистов — Finance.ua

В Украине стало на 8 тыс. меньше айтишников. Где работает больше всего IT-специалистов Сегодня 17:03 — Личные финансы

В Украине стало на 8 тыс. меньше айтишников. Где работает больше всего IT-специалистов

За год количество ІТ-специалистов в Украине сократилось на 8 000. За прошедшее полугодие в 50 крупнейших ІТ-компаниях стало меньше на 5% специалистов, и большинство из них технические.

Как сказано в исследовании Dou.ua, главная причина — релокация в зарубежные офисы компаний и легализация там.

Фактически украинские IT-компании продолжают активно расти, но в большинстве своем уже не в Украине.

Общее количество специалистов

Общее количество специалистов в украинском топ-50 продолжает сокращаться, в текущем полугодии — на 5,3%, или 5200 специалистов. В настоящее время в 50 крупнейших IT-компаниях Украины работают 92,4 тысяч человек против 100 тысяч в январе 2022 года.

Как объяснили компании, это сокращение за некоторыми исключениями не означает уменьшения количества специалистов в них. Айтишники переехали за границу работать в других офисах своих компаний, легализуются там и перестают платить налоги в Украину.

Инфографика: Dou.ua

«Большая пятерка»

Состав «большой пятерки» не изменился, однако EvoPlay поднялась на 4-ю строчку вместо Luxoft Ukraine. EvoPlay единственная из «большой пятерки» сохранила положительную динамику (+253 человека за прошедшие полгода).

В общей сложности количество специалистов в пяти крупнейших компаниях уменьшилось на 3,3 тысячи человек.

Инфографика: Dou.ua

EPAM традиционно на первом месте рейтинга, хотя сохраняет существенную негативную динамику. В первом полугодии 2022-го количество специалистов в компании уменьшилось на 1260, во втором — еще на 1255.

Значительно больше специалистов, чем в первом полугодии, потеряла украинская команда SoftServe (1468 человек во второй половине 2022 года против 164 — в первой половине).

GlobalLogic в первом полугодии сохраняла положительную динамику, а во втором имеет минус 444 человека.

EvoPlay выросло на 253 человека и объясняет это расширением имеющихся проектов и открытием новых.

Luxoft, как и другие компании, объясняет отрицательную динамику (-200 специалистов) легализацией людей в других локациях.

Компании продолжают открывать новые офисы

Во втором полугодии компании продолжили активно открывать новые офисы — по меньшей мере, 27 компаний это сделали.

Самым популярным украинским городом стала Полтава: там появилось пять новых офисов IT-компаний. Также компании выбирали Одессу, Киев, Харьков, Львов, Черкассы, Кропивницкий, Ужгород, Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы.

Однако все больше новых офисов украинские IT-компании открыли за рубежом. Лидируют такие локации как Польша, Румыния, Колумбия, Индия, Португалия и Испания.

Планы компаний

У компаний — умеренные планы по расширению в первом полугодии 2023-го. Большинство планирует набирать не более 200 специалистов. 11 компаний хотят остаться на том же уровне, а одна даже планирует сокращение.

Активно релокировать людей компании тоже не планируют.

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