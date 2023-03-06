Рынок труда в феврале: вакансий становится больше, а резюме — меньше — Finance.ua

Рынок труда в феврале: вакансий становится больше, а резюме — меньше Сегодня 12:06 — Личные финансы

Рынок труда в феврале: вакансий становится больше, а резюме — меньше

За год с начала войны рынок труда стабилизировался: количество вакансий растет, в отличие от резюме.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

После рекордного количества вакансий в начале года количество объявлений от работодателей продолжает расти.

Так, в феврале к январю количество активных предложений о работе выросло на 11%. Однако это все еще в полтора раза меньше, чем в феврале 2022 года. В общей сложности в феврале на Work.ua было размещено 66,2 тысяч вакансий.

Инфографика: Опендатабот

Где прибавилось больше всего вакансий

Наибольший прирост вакансий за месяц зафиксирован в Кировоградской (+22%), Днепропетровской (+16%) и в Черновицкой областях (+15%). Оживилась бизнес-активность в областях, страдающих от российского нашествия: +15% вакансий в Николаевской и Черниговской областях.

После «пика» в январе количество новых и обновленных резюме за месяц уменьшилось на 8% — до 402 тысяч. Для сравнения, в феврале 2022 года в начале полномасштабной войны было 385 тысяч резюме.

Кто ищет работу

Резюме мужчин за месяц уменьшилось на 7%, женщины же более активно ищут новую работу. Количество женщин, которые создали новое резюме, хоть и не изменилось за месяц, однако все еще остается больше.

Больше всего работу ищет молодежь в возрасте 16-24 лет — их почти вдвое больше, чем в возрастной категории 25-35. В феврале почти одинаковое количество соискателей без опыта и опыта 5+ лет.

Инфографика: Опендатабот

Ситуация в ІТ

По данным сервиса по поиску работы для ІТ-специалистов Djinni , количество наймов специалистов в феврале выросло на 30% в месяц — 1154 принятых офер. Этот показатель вернулся на уровень 2022 года. Интересно, что, прежде чем получить оферу, кандидаты откликаются, в среднем, на 25 вакансий в течение трех месяцев.

В остальных показателях февраль был не лучшим месяцем для ІТ:

компании опубликовали на сервисе 13 573 вакансии. Это на 1059 меньше, чем в январе;

на 2% уменьшилось количество активированных кандидатов — до 21 170;

рекрутеры сделали 74 тысячи запросов на контакты. Это самый низкий показатель с 2020 года;

зарплаты в наймах самых опытных специалистов (5+лет) снизились по сравнению с февралем 2022 года.

Инфографика: Опендатабот

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