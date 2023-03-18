Чего ждать украинским айтишникам в 2023 — прогноз основателя Djinni Сегодня 13:43 — Личные финансы

Чего ждать украинским айтишникам в 2023 — прогноз основателя Djinni

Макс Ищенко, основатель портала DOU и сайта по поиску работы в IT Djinni опубликовал собственный прогноз по украинскому IT-рынку на 2023 год.

«Если очень коротко: будет хуже. Этот год будет даже сложнее 2022-го», — пишет он.

По его словам, это понятно даже по цифрам на Djinni.

«Во-первых, мы видим это по нашим внутренним дашбордам и цифрам на Джине. Вакансий меньше, откликов больше, активность компаний, доходы. Во-вторых, нам об этом говорят компании. Рекордные бенчи (сотрудник аутсорс-компании, не задействованный в коммерческом проекте, но получающий зарплату в полном объеме и сохраняющий социальный пакет. — Ред.) у крупных аутсорсеров, наймы в Украине останавливаются и/или переносятся в более безопасные локации, потому что этого требуют клиенты. У компаний нет прогноза по найму даже на короткий срок (3-5 мес.), только „на сейчас“. В-третьих, пользователи. Вот, например, цифры из нашего телеграм — всего 23% верят, что будет лучше», — пишет Ищенко.

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Он говорит, что есть две основные причины для ухудшения ситуации: глобальное охлаждение рынков и война.

«Есть две причины — более реалистичная (пессимистическая) оценка войны и глобальное „охлаждение“ рынков. Но главное, безусловно, война. Если в первые месяцы после вторжения клиенты говорили „мы вас поддержим“ и „мы готовы подождать“, сейчас всем понятно, что война быстро не закончится. Плюс добавили пессимизма массированные обстрелы и блэкауты в ноябре-декабре», — объясняет Ищенко.

Активность international компаний на Джине:

Есть рост до мая 2022 года, затем падение-восстановление, затем вторая волна падения с началом блэкаутов. Заказчики адаптируются под новые реалии — ищут замену украинским разработчикам.

Украинские компании адаптируются тоже — открывают новые офисы, ищут клиентов, которые готовы работать с Украиной даже в таких условиях, но по лучшей цене и т.д.

Еще одна иллюстрация по свежей аналитике:

По словам основателя Djinni, ситуация тяжелая, но не критическая.

«Так что, все плохо? Нет. Конечно, ситуация тяжелая, но кому в Украине сейчас легко? Надо готовиться морально, что скорой победы не будет, но мы все равно победим. Все будет хорошо», — заявил Макс Ищенко.

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