Сколько зарабатывают украинские айтишники: результаты опроса — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские айтишники: результаты опроса Сегодня 17:02 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинские айтишники: результаты опроса

Редакция ain.ua провела анонимный опрос, чтобы узнать средний уровень зарплат работников IT-сферы. В процессе анализа результатов аналитики подсчитали медианы зарплат респондентов, разделив их на 4 категории.

В опросе 2022 года приняли участие 3007 респондентов. Среди них большинство мужчин (75,9%), из которых 42% работают в сфере Software Engineering. Наиболее популярной сферой среди женщин остается маркетинг (15,3% участниц опроса), однако с этим безоговорочным лидером предыдущих опросов почти выровнялись сферы QA (14,3%) и HR/Recruiting (12,9%). Возрастная медиана составляла 32 года.

Медианы зарплат

Бизнес

Data Analyst стали лидерами по зарплатной медиане среди бизнес-специалистов уровня Senior и Team Lead. Она составила $4200 и превысила медиану прошлогодних лидеров Product Owner. В рамках этой профессии медиана значительно выросла на уровне Senior и Middle и немного выросла для Junior-уровня. Высокая медиана уровня Junior у Business Analyst ($1165). Это лидерство они сохранили с прошлого года. Просела зарплатная медиана у Game Designer: незначительно у специалистов уровня Middle и очень заметно у Senior (с $4000 до $2700).

Медианы зарплат Marketing Manager всех уровней упали в среднем на $300. Больше всего на уровнях Junior и Middle зарабатывают работники Affiliate маркетинга. SEO и PPC, как и в прошлый раз, имеют почти равные медианы. Медианы зарплат PR-ников также остались практически неизменными.

Максимальная зарплата среди респондентов, занятых в сфере аналитики, — $8800 у Data Analyst. Интересно, что максимальная зарплата, указанная среди маркетологов ($5000), указана у респондентки уровня Team Lead, которая занимается SMM.

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Медиана зарплат Sales Manager разных уровней синьорности выросла на $100-200 с момента публикации предыдущего репорта. Не стоит забывать, что большинство менеджеров по продажам получают фиксированную ставку, которая и была вычислена, но представители этой сферы чаще всего получают бонусы и надбавки, о которых мы еще упомянем в этом материале.

Медиана в Junior Support/Call center упала с $638 до $490. На $100 меньше стала и медиана уровня Senior. Самая высокая медиана в этой сфере остается у Senior Technical Support, которая составляет $1900. Специалисты, которые используют в работе английский язык, получают больше, чем другие специалисты. Senior Support/Call center с основным языком работы «английский» в среднем получает $2050.

C-level

Наиболее высокооплачиваемым специалистом C-level все еще является General Manager (такая должность гораздо чаще встречается в крупных компаниях). Медиана зарплат в GM составила $6250. Незначительно снизилась медиана COO. Медиана CEO (должность, встречающаяся и в молодых стартапах, и в крупных компаниях) снизилась с $4750 до $4000 за этот год, в то время как у Admin Director медиана выросла на 35%.

Немного выросла медиана у CTO — $5200 ($5000 в том году). Выросли также медианы CPO, CAO, CFO, CHRO и CSO. Снизились они у CMO и CLO (около −5% у обоих).

В этом году самая высокая медиана C-level в аутсорсинговых компаниях ($5275), что выше прошлогодней медианы, но значительно ниже прошлогодней медианы R&D офисов ($8000). В этом году медиана C-level в R&D офисах упала на 35%. Самая низкая медиана зарплат в агентствах — $2800.

Special & Administration

Junior HR и Recruiter подняли свою медиану до $910 и $920 соответственно. Вдвое выросла медиана Junior Researcher. Во всех профессиях HR/Recruiter снизились медианы Senior-уровня в среднем на $300, больше всего у рекрутеров (с $2250 до $1700). Middle Recruiter и HR Generalist остались на прошлогоднем уровне оплаты труда. Самые высокие зарплаты для рекрутеров независимо от уровня синьорности предлагают компании с более чем 1500 работниками (общая медиана $2600).

У финансовых менеджеров и бухгалтеров медиана Junior специалистов упала с $678 до $490. Однако медианы Middle и Senior специалистов выросли на $100. Продолжается тенденция медленного роста зарплат среди Junior и Middle юристов. А вот Senior Lawyer потеряли в зарплатах ($2400 в прошлом году и $2050 в этом году).

Content

В сфере Content самую высокую медиану сохраняет Senior Video designer, сейчас она составляет $3200, в прошлом году она составила $2650. Медиана 2D/3D Artist Senior-уровня выросла и теперь составляет $2900. Медиана Middle Writer почти достигла прошлогодней медианы уровня Senior и теперь составляет $1200, а Senior Writer может рассчитывать на медиану в $1600.

Мы также исследовали, в каких компаниях группе Content платят больше, и выяснили, что специалисты уровня Middle и Senior могут рассчитывать на более высокое вознаграждение в Retail-компаниях ($2300), а самая низкая медиана в R&D офисах и аутсорсинговых компаниях ($1350 и $1).

Development

Самым популярным языком программирования является JavaScript, им пользуется 23,6% опрошенных специалистов (в прошлый раз его указали 24,4%). Вторым по популярности языком стал Java (14,7%), третьим — C# (12,2%). Напомним, что в прошлом году топ-3 составляли JavaScript, PHP и Java. Теперь PHP указали всего 11,5% респондентов (в прошлом году его указали основным 15,9%). Среди дополнительных языков лидирует тот же JavaScript, второе и третье место за TypeScript и SQL.

В 2021 году зарплаты разработчиков росли, принято считать, что рынок в том году был чрезвычайно разогретый. Изменилось ли что-нибудь с началом полномасштабного вторжения? Согласно опросу, зарплаты выросли почти для каждой позиции в группе Development.

Если определять лучше всего оплачиваемые языки программирования, то уже второй год подряд высшую медиану на уровне Senior имеет Ruby $6000. Junior Ruby-разработчики также имеют самую высокую стартовую медиану — $1300. Самая высокая медиана среди Middle Developer сохранилась у Kotlin-разработчиков — $3200, хотя и упала на $100 по сравнению с прошлым годом.

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